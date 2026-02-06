РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Крадци, облечени като Робин Худ, крадат храна и я раздават в знак на протест срещу инфлацията в Канада

Крадци, облечени като Робин Худ, нахлуха във вторник вечерта (3 февруари) в магазин за храни в Монреал и раздадоха откраднатите стоки в знак на протест срещу растящите цени на храните. Това е втори подобен инцидент само за няколко седмици – през декември същата група нахлу в супермаркет, облечена като Дядо Коледа и неговите елфи. Тогава те откраднаха храна, като част от нея оставиха като подаръци.

Активистката организация „Robins des Ruelles“ („Робините на уличките“) заяви, че около 60 души са влезли в магазина Rachelle Béry, взели са храна без да платят и я разпределили в „общностни хладилници“ из града, определяйки това като „политически акт“ срещу инфлацията.

Цените на храните в Канада са се увеличили с 4,7% между ноември 2024 и 2025 г., повече от два пъти над общата инфлация, а живеенето в страната става все по-скъпо.

Видеоклип, публикуван в Instagram от активистката организация Les Soulèvements du Fleuve, показва маскирани хора, които взимат храна, лекарства и сапун, а други блокират охранителни камери. В края на видеото върху стена е изписано „Fk Les Profits“ („М*а им на печалбите“).

Полицията в Монреал започна разследване за кражбата и графитите. Никой не е пострадал, а арести все още няма. Стойността на откраднатите стоки се оценява на хиляди долари. Коледният инцидент също остава под разследване без арести.

