Георг Георгиев за присъденияването към ОИСР: Това е стратегически избор за бъдещето на България

Министърът на външните работи в оставка Георг Георгиев заяви, че присъединяването ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) е стратегически избор за начина, по който управляваме икономиката си, институциите си обществените си политики, за утвърждаването ни като модерна и просперираща държава, съобщават от пресцентъра на външното ведомство.

Георгиев отправи приветствие по време на публичната лекция на генералния секретар на ОИСР Матиас Корман, организирана от Дипломатическия институт към министъра на външните работи, съвместно с Министерството на външните работи и Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Георгиев изтъкна работата на правителството за постигането на бърз напредък по членството и добави, че България е поела необратимо и категорично по пътя си към него с ясната решимост да го извърви докрай, независимо от трудностите и предизвикателствата.

Генералният секретар на ОИСР Матиас Корман благодари за усилията на България в посока присъединяването й към Организацията, която се състои от 38 държави.

“За мен е истинско удоволствие да бъда днес тук с вас, за да обсъдим пътя на България в посока присъединяването й към ОИСР; напредъка, който постигнахме заедно до момента; както и ползите, които този процес носи и ще донесе на хората в България, както и на Организацията“, заяви генералният секретар на ОИСР.

„Държавите членки споделят общ ангажимент с цел опазването на индивидуалната свобода, демокрацията, върховенството на правото, правата на човека и принципите на пазарната икономика”, допълни Корман.

Той отбеляза, че общите усилия на всички партии в националния ни парламент през следващите два месеца ще са от решаващо значение за приключването на предприсъединителния процес на България към Организацията.

Припомняме че вчера (5 февруари), генералният секретар отчете като успехи разумната фискална политика, провежданите структурни реформи, усилията за подобряване на бизнес средата и конкурентоспособността, както и присъединяването ни към Шенген и напредъка в приемане на еврото.

Въпреки това, в представения иконимически доклад за страната ни, той набеляза рискове в производителността на труда, инфлацията, сивата икономика, борбата с корупцията, качеството на образованието, управлението на отпадъците, правосъдието и други проблеми, които трябва да бъдат решени.