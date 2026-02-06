Норвежката икономическа полиция разследва бившия премиер Турбьорн Ягланд за тежка корупция след разкритията около Епстийн

Норвежката икономическа полиция Екокрим е започнала разследване срещу бившия министър-председател и дългогодишен председател на Норвежкия Нобелов комитет Турбьорн Ягланд по подозрения за „тежки корупционни престъпления“. Разследването е свързано с информация, съдържаща се в наскоро публикуваните досиета около покойния американски финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн, съобщи Ройтерс.

По думите на директора на „Екокрим“ Пал Льосет, има достатъчно основания за проверка, тъй като Ягланд е заемал ключови международни постове – като председател на Нобеловия комитет и генерален секретар на Съвет на Европа, през периода, обхванат от публикуваните документи. На този етап срещу Ягланд не са повдигнати обвинения, като разследването ще изяснява дали той е получавал подаръци, пътувания или заеми във връзка със служебното си положение.

Норвежката полиция е поискала и отнемане на имунитета, който Ягланд притежава като бивш ръководител на международна организация. Искането е подкрепено от Министерството на външните работи. Външният министър Еспен Барт Ейде заяви, че Норвегия ще внесе предложение до Комитета на министрите на Съвета на Европа за отнемане на този имунитет, подчертавайки, че е важно всички факти да бъдат изяснени.

Адвокатът на Ягланд съобщи, че клиентът му приветства разследването и ще съдейства напълно на властите. От Норвежкия Нобелов комитет отказаха коментар по същество, но посочиха, че също приветстват изясняването на всички факти около случая.

Турбьорн Ягланд е сред няколкото известни норвежки фигури, чиито имена се появяват в досиетата, свързани с Епстийн. Сред тях е и престолонаследницата Мете-Марит, която публично призна, че е проявила лоша преценка, поддържайки контакти с финансиста след неговата присъда.