Amazon Web Services достига до 142 млрд. долара приходи на годишна база

Технологичната компания Amazon Web Services (AWS) завърши 2025 г. с най-силното си тримесечие от над три години, показвайки, че търсенето на облачни услуги остава много високо. В този период AWS е реализирала приходи от 35.6 млрд. долара – с 24% повече спрямо същия период на 2024 година. Това е най-бързият ръст на звеното от 13 тримесечия насам.

Ако се гледа на годишна база, бизнесът на AWS вече се движи с темп от около 142 млрд. долара приходи. Успоредно с това нараства и печалбата – оперативната печалба се е увеличила от 10.6 млрд. долара до 12.5 млрд. долара.

Главният изпълнителен директор на Amazon Анди Джаси подчерта, че подобен ръст е много по-значим, когато идва от толкова голям бизнес. По думите му, AWS продължава да добавя повече нови приходи и изчислителен капацитет от конкурентите си и така затвърждава лидерската си позиция на пазара.

Силните резултати през четвъртото тримесечие се дължат и на нови договори с големи клиенти като Salesforce, BlackRock, Perplexity и Военновъздушните сили на САЩ, както и с други компании и държавни организации. Според Джаси, повече от половината от 500-те най-големи стартъпа в САЩ използват AWS като основен облачен доставчик – повече, отколкото следващите два конкурента взети заедно.

Компанията продължава активно да разширява инфраструктурата си, като само през четвъртото тримесечие е добавила над един гигават мощност към мрежата си от центрове за данни. Голяма част от клиентите все още са компании, които прехвърлят своите IT системи от собствени сървъри към облака. В същото време AWS печели силен тласък и от бума на изкуствения интелект, тъй като клиентите предпочитат да развиват AI проекти там, където вече се намират техните приложения и данни.

През четвъртото тримесечие AWS е осигурила 16,6% от общите приходи на Amazon, които възлизат на 213.4 млрд. долара.

Въпреки впечатляващите резултати, те не успяха напълно да удовлетворят инвеститорите. Акциите на Amazon поевтиняха с около 10% в извънборсовата търговия, след като компанията обяви планове за по-високи капиталови разходи и не покри напълно очакванията на Уолстрийт за печалбата на акция.