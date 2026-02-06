Турция решава да засили диалога с Европейския съюз

Турция възнамерява да засили диалога с Европейския съюз на фона на променящата се геополитическа ситуация, заяви посланикът на Турция в Евросъюза Япрак Балкан, пред Politico.

„Светът се променя и историята се ускорява. Отношенията между Турция и ЕС също трябва да се адаптират“, каза Япрак Балкан. „Стратегическата цел на Турция остава присъединяването към Европейския съюз и това трябва да бъде водещата светлина в нашите отношения.“

Европейският комисар по разширяването Марта Кос заяви необходимостта от нов подход.

„Моето посещение в Анкара е насочено единствено към възстановяване на доверието и намиране на начини да направим икономическите си отношения по-полезни и за двете страни“, отбеляза тя.

Възобновяването на преговорите за членство обаче в момента не е на дневен ред.