РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

БСП свиква конгрес за анализ на управлението и избор на нов председател

БСП свиква конгрес за анализ на управлението и избор на нов председател

Конгресът на БСП се провежда днес и утре в Националния дворец на културата в София. Делегатите ще обсъдят участието на коалицията „БСП–Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на Росен Желязков, ще приемат политическа платформа за предстоящите избори и ще вземат ключово решение за бъдещето на партийното ръководство – предсрочно прекратяване на мандата на председателя и избор на нов председател.

Заседанието на 51-вия конгрес започва в 11:00 часа. Свикването му идва след вътрешнопартийно напрежение, породено от оставката на правителството на Желязков след протести в страната и последвалите решения на Националния съвет на партията.

В средата на декември Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя Атанас Зафиров, а на 10 януари Националният съвет реши конгресът да се проведе преди изборите – на 7 и 8 февруари. Тогава заместник-председателят на БСП и лидер на градската организация в София Иван Таков заяви, че форумът трябва да даде ясен анализ на участието във властта, да очертае насоки за следващите избори и да избере ново ръководство.

Въпреки че Атанас Зафиров първоначално обяви, че не смята моментът за подходящ за конгрес и няма намерение да подава оставка, три седмици по-късно Националният съвет с мнозинство потвърди провеждането му. Според председателя на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков конгресът ще реши съдбата на настоящия лидер на партията.

За лидерския пост са номинирани Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Габриел Вълков, Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров. Гуцанов вече заяви, че разполага с една от най-силните номинации, но окончателното решение ще бъде на делегатите. Вълков пък посочи, че ще реши дали да остане в надпреварата след като види реалната подкрепа на конгреса.

Очаква се в рамките на двата дни социалистите да определят не само новия си лидер, но и политическата посока, с която БСП ще се яви на предстоящите предсрочни парламентарни избори.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.