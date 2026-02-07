БСП свиква конгрес за анализ на управлението и избор на нов председател

Конгресът на БСП се провежда днес и утре в Националния дворец на културата в София. Делегатите ще обсъдят участието на коалицията „БСП–Обединена левица“ в 51-вото Народно събрание и в правителството на Росен Желязков, ще приемат политическа платформа за предстоящите избори и ще вземат ключово решение за бъдещето на партийното ръководство – предсрочно прекратяване на мандата на председателя и избор на нов председател.

Заседанието на 51-вия конгрес започва в 11:00 часа. Свикването му идва след вътрешнопартийно напрежение, породено от оставката на правителството на Желязков след протести в страната и последвалите решения на Националния съвет на партията.

В средата на декември Изпълнителното бюро на БСП подаде оставка пред председателя Атанас Зафиров, а на 10 януари Националният съвет реши конгресът да се проведе преди изборите – на 7 и 8 февруари. Тогава заместник-председателят на БСП и лидер на градската организация в София Иван Таков заяви, че форумът трябва да даде ясен анализ на участието във властта, да очертае насоки за следващите избори и да избере ново ръководство.

Въпреки че Атанас Зафиров първоначално обяви, че не смята моментът за подходящ за конгрес и няма намерение да подава оставка, три седмици по-късно Националният съвет с мнозинство потвърди провеждането му. Според председателя на Младежкото обединение в БСП Габриел Вълков конгресът ще реши съдбата на настоящия лидер на партията.

За лидерския пост са номинирани Крум Зарков, Борислав Гуцанов, Габриел Вълков, Калоян Паргов, Кристиан Вигенин, Иван Таков и Атанас Зафиров. Гуцанов вече заяви, че разполага с една от най-силните номинации, но окончателното решение ще бъде на делегатите. Вълков пък посочи, че ще реши дали да остане в надпреварата след като види реалната подкрепа на конгреса.

Очаква се в рамките на двата дни социалистите да определят не само новия си лидер, но и политическата посока, с която БСП ще се яви на предстоящите предсрочни парламентарни избори.