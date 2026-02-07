Цените на енергията на световните борси се понижиха

Пазарите на суровини завършиха седмицата смесено, като цените на енергията се понижиха, тъй като суровият петрол Brent и WTI се понижиха с 6-7% на фона на облекчаващото се геополитическо напрежение между САЩ и Иран, изобилните запаси и по-силния долар. Това отбелязват експертите от „Софийска стокова борса“.

Зърнени култури като царевица и пшеница на борсата CBOT (CBOT) отбелязаха умерен натиск надолу от по-слабия американски износ и световната конкуренция, въпреки че известна подкрепа дойде от регионалното търсене. Фючърсите на захарта на ICE удължиха загубите си с около 1,3%, водени от прогнозите за голям глобален излишък от силното производство на Бразилия и Индия.

Европейският петрол сорт Брент се търгуваше на борсата ICE в диапазона 66 – 70 долара за барел,

като отбеляза лек спад спрямо миналата седмица. Американският суров петрол WTI се търгуваше на борсата CME на цени около 62 – 65 долара за барел. Референтната кошница на петрол на ОПЕК запази стойностите от миналата седмица около 65 – 66 долара за барел.

Цените на мартенските фючърси на хлебната пшеница в САЩ (CME) се търгуваха на цени около 193 – 197 долара за тон, докато в Европа (Euronext) цената им се движеше от 228 до 229 долара за тон.

Търговията с фючърси на царевица премина при стабилни нива от 168 – 171 долара за тон в САЩ (CME) и 225-228 долара в Европа (Euronext).

Борсовата търговия със захар отбеляза спад в цените, като сделките с фючърси в САЩ (ICE) бяха в диапазона 314 – 322 долара за тон сурова захар, а в Европа (ICE) около 405 – 412 долара за тон рафинирана захар.

Лондонската борса за метали (LME) за първи път от около месец насам демонстрира мечи пазар

и спад в цените на основните цветни метали. Цените за незабавна доставка варираха, както следва: алуминий 3 014 – 3 103 долара за тон, мед 12 822 – 13 295 долара за тон, цинк 3 255 – 3 372 долара за тон, никел 16 680 – 17 220 долара за тон, олово 1 904 – 1 934 долара за тон, калай 46 700 – 49 600 долара за тон.

Търговията на „Софийска стокова борса“ в подкръг „Зърно“ остана спокойна

и търговците са на старите си позиции. Продавачите на голямо количество хлебна пшеница от стари реколти котират цена 190 евро за тон (371,61 – 348,14 лева за тон). Продължава и търсенето на фуражна пшеница, насипно, на начална цена от 173,84 евро за тон (340 лева за тон).

В подкръг „Хранителни стоки” цените на основните стоки са стабилни при непроменено ниво на началните цени след като миналата седмица сделки се сключиха за тиквено семе и за орехова ядка. Продължава предлагането на консерви зелен грах на 1,89 евро за килограм (3,69 лева за килограм) и зелен фасул на 1,13 евро за килограм (2,21 лева за килограм).

В подкръг „Индустриални стоки” сделки имаше в съответствие със сезона

за въглища, тип „Донбас“ на 337,45 евро за тон (660 лева за тон), за дървесни пелети на 255,65 евро за тон (500,01 лева за тон) и за газ пропан бутан на 470,83 евро за хиляда литра (920,86 лева за хиляда литра). При металите се продадоха и разнообразни количества метален скрап: от алуминий на 715,81 евро за тон (1 400,00 лева за тон), от месинг на 2 556,46 евро за тон (5 000,00 лева за тон), от олово в диапазон 357,90 – 485,73 евро за тон (700,00 – 950,00 лева за тон), от мед на 4 601,00 евро за тон (8 998,77 лева за тон) и от черни метали от 81,81 до 107,37 евро за тон (160,01 – 210,64 лева за тон). В групата на химикалите се изкупуваха моторни масла.