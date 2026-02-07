РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Тръмп заплаши с наказателни мита търговските партньори на Иран

Американският президент Доналд Тръмп обяви, че Съединените щати могат да наложат наказателни мита на държави, които поддържат търговски отношения с Иран. Заплахата идва на фона на засилено напрежение между Вашингтон и Техеран, съобщава Ройтерс.

В изпълнителна заповед, подписана в петък, се посочва, че допълнителни тарифи могат да бъдат въведени върху стоки, внасяни в САЩ от държави, които пряко или непряко купуват или търгуват със стоки и услуги от Иран. Тръмп не назова конкретни страни, но даде като пример възможна ставка от 25%. Според Белия дом заповедта създава механизъм, който позволява прилагането на подобни мерки спрямо търговските партньори на Техеран.

Решението съвпада с началото на преговори между САЩ и Иран за иранската ядрена програма. Само часове след първия кръг от разговорите, проведени в Маскат, Съединените щати обявиха и нови санкции срещу иранския петролен сектор.

САЩ наложиха нови санкции върху износа на петрол на Иран

През последните седмици Тръмп изостри тона си към Иран, включително с предупреждения за възможна военна намеса след кървавото потушаване на антиправителствени протести в страната. В този контекст Вашингтон разположи и значителни военноморски сили в Персийския залив.

Преди да отпътува за Флорида президентът на САЩ определи преговорите с Иран като „много добри“ и заяви, че диалогът между двете страни ще продължи и през следващата седмица.

