САЩ настояват за край на войната в Украйна до юни, съобщи Зеленски

Съединените щати целят войната в Украйна да приключи до юни и са отправили покана към руската и украинската делегация за нов кръг преговори, който да се проведе идната седмица на американска територия. Това съобщи украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Франс прес и Асошиейтед прес.

По думите му, Вашингтон иска конфликтът, който е на път да навлезе в петата си година, да бъде прекратен „до началото на лятото, през юни“. Зеленски уточни, че САЩ планират да упражнят натиск върху двете страни именно в рамките на този срок и настояват за ясен график на всички следващи стъпки, предаде БТА.

Украинският президент разкри още, че американската страна е предложила следващите тристранни разговори между САЩ, Украйна и Русия да се състоят за първи път в Съединените щати – вероятно в Маями. А Киев вече е потвърдил участието си в срещата.

Зеленски обаче беше категоричен, че Украйна няма да приеме никакви договорености, постигнати между Съединените щати и Русия без прякото участие на украинската страна, особено когато става дума за териториални въпроси. Москва настоява да получи пълен контрол над Донбас и за изтегляне на украинските сили от части от региона – условия, които Киев определя като напълно неприемливи.

„Украйна няма да подкрепи каквото и да е споразумение, което я засяга, ако не участва в преговорите“, подчерта Зеленски, като добави, че всяка договореност трябва да е в съответствие с украинската конституция и закони.

Поставянето на срок до юни идва след приключването на последния кръг разговори в Абу Даби с посредничеството на САЩ, които не доведоха до пробив заради несъвместимите позиции на двете воюващи страни.