Полицията и жандармерията извършват мащабна акция край Вършец и Берковица

Полицията и жандармерията провеждат акция в няколко населени места в района на Вършец и Берковица. От Министерството на вътрешните работи са съобщили пред NOVA, че действията са рутинни и са свързани с пътен контрол и опазване на обществения ред в по-малки населени места.

По-рано обаче се появи информация, че акцията е насочена към издирване на кемпер, с който евентуално се придвижва изчезналия Ивайло Калушев, собственик на хижа „Петрохан“, в която бяха убити трима души. Според данни на NOVA операцията е започнала късно през нощта, продължила е без прекъсване през цялата нощ и продължава и към момента.

Към този момент от МВР не потвърждават информацията за конкретна издирвателна операция и подчертават, че действията са част от планирани полицейски проверки.