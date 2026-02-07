РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Лондон подсилва базите си в Кипър: Великобритания разположи F-35 заради напрежението между САЩ и Иран

Лондон подсилва базите си в Кипър: Великобритания разположи F-35 заради напрежението между САЩ и Иран

Великобритания е изпратила шест изтребителя F-35 в свои военни бази в Кипър на фона на опасения от евентуална военна ескалация между Съединените щати и Иран. Информацията беше разпространена от гръцката телевизия „Скай“, която се позовава на публикация на лондонския вестник The Times.

По данни на изданието, цитиращо неназовани британски военни източници, шестте самолета са били прехвърлени във военновъздушната база на Кралските ВВС „Акротири“ на южния бряг на острова. Целта е укрепване на защитата на британските военни обекти в региона на Източното Средиземноморие, предаде БТА.

Разположените F-35 ще действат съвместно с вече базираните в Кипър изтребители „Тайфун“, които участват в операции срещу позиции на „Ислямска държава“ в Ирак и Сирия.

След предоставянето на независимост на Кипър през 1960 година Великобритания запазва две суверенни военни бази на острова – „Акротири“ и „Декелия“, които имат ключово стратегическо значение за британските и съюзническите операции в Близкия изток.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.