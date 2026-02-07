Лондон подсилва базите си в Кипър: Великобритания разположи F-35 заради напрежението между САЩ и Иран

Великобритания е изпратила шест изтребителя F-35 в свои военни бази в Кипър на фона на опасения от евентуална военна ескалация между Съединените щати и Иран. Информацията беше разпространена от гръцката телевизия „Скай“, която се позовава на публикация на лондонския вестник The Times.

По данни на изданието, цитиращо неназовани британски военни източници, шестте самолета са били прехвърлени във военновъздушната база на Кралските ВВС „Акротири“ на южния бряг на острова. Целта е укрепване на защитата на британските военни обекти в региона на Източното Средиземноморие, предаде БТА.

Разположените F-35 ще действат съвместно с вече базираните в Кипър изтребители „Тайфун“, които участват в операции срещу позиции на „Ислямска държава“ в Ирак и Сирия.

След предоставянето на независимост на Кипър през 1960 година Великобритания запазва две суверенни военни бази на острова – „Акротири“ и „Декелия“, които имат ключово стратегическо значение за британските и съюзническите операции в Близкия изток.