Радев е сериозен конкурент, но целта за 121 депутати остава, заяви Денков

Съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков заяви, че бившият президент Румен Радев е сериозен политически конкурент, но това не променя основната цел на коалицията – постигане на парламентарно мнозинство от 121 депутати.

По повод изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че подуправителят на БНБ Андрей Гюров трябва да стане служебен премиер, щом „толкова го искат“, Денков го определи като „напълно театрално“. Според него репликата е насочена към хора, които не познават процедурите, и представлява опит за натиск върху президентската институция.

„Това показва, че Борисов е нервен за това кой ще бъде служебният премиер. Най-важното е този премиер да осигури честни избори, а Борисов има проблем именно с честните избори“, каза съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ пред БНТ. Той допълни, че по всичко личи, че предсрочните парламентарни избори ще се проведат на 19 април, което означава назначаване на служебен премиер най-рано около 19 февруари.

Денков категорично отрече твърденията, че Андрей Гюров е свързан с лидера на“ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски, като подчерта, че нестабилността в страната произтича именно от действията на Борисов и Пеевски. Според него евентуалното забавяне на изборния процес е свързано с активното навлизане на президента Радев на политическия терен. Той отбеляза още, че президентът Илияна Йотова е била поставена в изключително трудна ситуация за кратко време да организира служебно правителство.

По темата за случая „Петрохан“ Денков разкритикува институциите, че вместо да се фокусират върху разследването и залавянето на извършителите на тройното убийство, обсъждат жертвите и разпространяват непроверена информация. Според него при толкова тежко престъпление институциите трябва ясно да обяснят какви действия са предприели през последните години и как ще доведат разследването до реални резултати.

В заключение, коментирайки предстоящата предизборна кампания, политикът изтъкна, че излизането на Румен Радев като активен политически фактор е направило надпреварата по-трудна, но не променя стратегическите цели на ПП-ДБ. „Тези 121 депутати са ни нужни, за да си свършим работата. Някои от визиите на Радев – включително сравненията с Орбан и ориентацията към Русия, показват съвсем различна представа за бъдещето на България“, счита той.