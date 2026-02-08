Ивайло Калушев и още двама издирвани са открити мъртви край Враца

Издирваният във връзка с тройното убийство край Петрохан Ивайло Калушев е открит край Враца заедно с още двама издирвани, съобщиха от БНТ. По информация на „24 часа“ Калушев и другите двама – 15-годишно дете и 23-годишният Николай Златков, са мъртви. Телата им са намерени в района на връх Околчица, като в близост е открит и кемпер. Сигналът е подаден тази сутрин от овчар, който е обхождал района.

Ивайло Калушев беше издирван в продължение на осем дни за тройното убийство в хижа край Петрохан. На 2 февруари там бяха открити телата на Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, като и тримата са били простреляни в главата.

Очаква се официална информация от разследващите органи за самоличността на откритите тела и обстоятелствата около случая.