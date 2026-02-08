Решението за участие в Съвета за мир на Тръмп зависи от бъдещото служебно правителство, каза Деница Сачева

Все още няма яснота дали български премиер ще присъства на първото заседание на новосъздадения от американския президент Доналд Тръмп Съвет за мир. Това заяви пред БНР Деница Сачева, заместник-председател на парламентарната група на ГЕРБ-СДС.

По думите ѝ, се очаква до 19 февруари – датата, на която трябва да се проведе заседанието, България вече да има служебно правителство. Именно то ще трябва да реши дали премиерът му да присъства и каква да бъде общата рамка на отношенията със САЩ.

Присъединяването на България към инициативата е станало с подписа на премиера в оставка Росен Желязков. Сачева обясни, че мотивът е възможността за пряка комуникация със Съединените щати. Тя обаче подчерта, че ГЕРБ-СДС няма да внасят в този парламент предложение за ратификация на споразумението.

Според нея ратификацията няма как да мине при сегашната конфигурация на Народното събрание, тъй като подкрепа за нея е заявила единствено „ДПС – Ново начало“. Подобен ход би дал аргументи на опонентите, които виждат зад всяко решение влиянието на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски или санкциите по „Магнитски“.

Сачева коментира и отменения парламентарен контрол на 6 февруари, като посочи, че той може да бъде проведен в писмен вид или пренасрочен. Според нея причината за отмяната е поведението на депутати от ПП-ДБ, които превръщат парламента в „сцена“ за видеа и социални мрежи.

За бившия президент Румен Радев зам.-председателя на ПГ на ГЕРБ-СДС заяви, че му предстои „твърдо кацане в реалността“. Тя изтъкна, че за ключови решения, като избор на нов Висш съдебен съвет, е необходим широк политически консенсус от 160 депутати и че „червените линии“ са вредни за държавата.

Според нея все още не е ясно какви политики предлага евентуален партиен проект, свързан с Радев, за да може ГЕРБ да прецени дали би преговаряла за съвместно управление.

Сачева отбеляза, че основен приоритет за ГЕРБ е капитализирането на членството на България в еврозоната, модернизацията на икономиката, адаптирането на пазара на труда и развитието на теми като изкуствения интелект.

Тя защити и промените в Изборния кодекс за ограничаване на броя секции извън Европейския съю, като каза, че това не ограничава права, а предотвратява злоупотреби. А по-малкият брой секции улеснявал контрола и правел по-реалистично присъствието на наблюдатели и застъпници в чужбина.