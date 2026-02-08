Тервел Замфиров донесе първия олимпийски медал за България в Милано – Кортина

Тервел Замфиров спечели първия олимпийски медал за България на Игрите в Милано – Кортина, след като завоюва бронз в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд. В изключително оспорваната битка за третото място българинът надделя над словенеца Тим Мастняк след фотофиниш.

По пътя към отличието Замфиров отпадна на полуфиналите след загуба от 37-годишния кореец Ким Санкюм. В четвъртфиналите той се наложи над канадеца Арно Годе, който по-рано отстрани другия български представител Радослав Янков на осминафиналите.

С този успех Замфиров затвърди статута си на най-успешния български състезател в алпийския сноуборд през последните години. Той е единственият българин с медал от световно първенство, организирано от Международната федерация по ски (FIS), като през 2025 година стана световен шампион в паралелния слалом при мъжете на шампионата в Санкт Мориц, Швейцария.

Замфиров е и четирикратен световен шампион за младежи до 21 години – с титла в паралелния гигантски слалом от Банско 2023 и три златни медала от Закопане 2025 (в двете индивидуални дисциплини и в отборното състезание заедно със сестра си Малена Замфирова). През 2025 година той стана и световен шампион за студенти до 26 години на Универсиадата в Торино.

В началото на 2026 година Замфиров постигна и първата си победа за Световната купа, след като триумфира в гигантския слалом в Банско – успех, който предвеща и олимпийския му медал в Италия.