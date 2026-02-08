Управляващият блок в Япония, воден от премиера Такаичи, спечели изборите

Управляващият блок, състоящ се от Либерално-демократическата партия (ЛДП) на Япония, водена от премиера Санае Такаичи и партията „Японско общество за обновление“, спечели мнозинството от местата в ключовата долна камара на парламента на изборите в неделя, според консолидирани данни от избирателните комисии.

Според данни, базирани на преброените гласове към 21:45 ч. местно време (14:45 ч. българско време), ЛДП спечели 236 места в парламента, докато нейният партньор спечели 23. По този начин управляващият блок на Такаичи си осигури мнозинство в долната камара на парламента (общо 465 места), която е отговорна, наред с други неща, за избирането на министър-председателя и приемането на бюджета. Самата ЛДП също си осигури индивидуално мнозинство (над 233 места).

Според екзитпол на японската обществена телевизия NHK,

управляващият блок потенциално би могъл да си осигури две трети от местата в парламента,

като екзитполовете на други водещи медии прогнозират подобни резултати.

Премиерът Санае Такаичи, която пристигна в централата на ЛДП, трудно сдържа сълзите си от радост, докато приемаше поздравления от своите съпартийци.

Изборите за долната камара на парламента в Япония се проведоха с относително ниска избирателна активност.

Междувременно този път броят на гласувалите предсрочно достигна рекордно високо ниво, достигайки приблизително 27 милиона – 26,1% от всички японски граждани, имащи право да гласуват. Според оценките на информационна агенция Киодо, общата избирателна активност може да достигне 56,24% – с 2 процентни пункта по-висока, отколкото през 2024 година.

Още преди изборите местните медии прогнозираха убедителна победа за управляващия блок, воден от Санае Такаичи.