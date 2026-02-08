Зеленски наложи нови санкции срещу доставчици на компоненти за руски дронове и ракети

Украинският президент Володимир Зеленски обяви, че Киев въвежда нов пакет от санкции срещу чуждестранни компании, които доставят ключови компоненти за руските дронове и ракети, използвани във войната срещу страната, предаде Ройтерс.

В публикация в социалната мрежа Екс Зеленски заяви, че производството на това въоръжение би било невъзможно без чуждестранни части, които Русия продължава да получава чрез заобикаляне на международните санкции. По думите му, ограниченията са насочени както към доставчици на компоненти, така и към производители на ракети и дронове, като съответните решения вече са подписани.

Според два указа на украинското президентство, сред санкционираните има няколко компании от Китай, както и фирми от бившия Съветски съюз, Обединените арабски емирства и Панама. Освен това санкции са наложени и срещу части от руския финансов сектор и организации, свързани с руския криптопазар и минно-добивни операции.

Въпреки продължаващите преговори за прекратяване на войната Русия значително е увеличила интензивността на ракетните и дроновите удари срещу Украйна през последните месеци, като атаките са съсредоточени основно върху енергийната и логистичната инфраструктура. Украинският президент посочи, че само през последната седмица Русия е изстреляла над 2000 ударни дрона, 1200 управляеми авиобомби и 116 ракети от различни типове по украински градове и села.

Удари по електроцентрали и подстанции са оставили цели региони без ток и отопление, а в Киев прекъсванията на електрозахранването са продължавали до 20 часа. През последното денонощие са нанесени 577 удара по 30 населени места, при които е загинал един човек и има ранени, включително 10-годишно дете. Щети са отчетени по жилищни сгради и промишлен обект в Одеса, както и при обстрел в Херсонска област.

Руските сили са атакували и обекти на украинската петролно-газова компания „Нафтогаз“ в Полтавска област, докато руското министерство на отбраната съобщава за напредък на своите войски в Източна Украйна.