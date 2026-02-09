Британец вилня с ритници на летище "Васил Левски"

Британски гражданин е задържан под стража, заради хулигански действия на столичното летище “Васил Левски”, съобщават от държавното обвинение. Няма информация какво е предизвикало поведението на мъжа.

Екшънът станал в късните часове на 5 февруари, когато С. Ф. е започнал да обижда и бута полицаи, които му наредили да се успокои. Вместо това обвиняемият тръгнал между самолетите. Той бил задържан на Терминал-2, като в стаята, в която бил изолиран, за да се успокои, продължавал да вилнее – блъскал вратата и направил дупка в помещението.

Ако бъде признат за виновен, то С. Ф. го грози наказание “лишаване от свобода” до пет години. Мярката за неотклонение може да се обжалва пред Софийския градски съд.