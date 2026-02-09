РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Боян Митракиев е новият изпълнителен директор на КРИБ

Управителният съвет на оглавената от Кирил Домусчиев Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ) утвърди Боян Митракиев за изпълнителен директор. Той ще заеме официално поста от 1 март, като ще наследи Евгений Иванов, който заемаше длъжността в продължение на 27 години.  

Въпреки новоназначението Евгений Иванов ще бъде почетен изпълнителен директор, отговарящ за европейските програми и проекти.

“Управителният съвет оценява високо дългогодишния, последователен и изключително ценен принос на Евгений Иванов за развитието на КРИБ и утвърждаването й като най-влиятелната работодателска организация в България”, посочват от Конфедерацията.

Боян Митракиев завършва бизнес администрация в City University of Seattle и защитава докторска степен по обществени комуникации и информационни системи в Нов Български Университет. Има 15-годишен опит като консултант в сферата на публичните комуникации и информационните технологии. Асистент е в катедрата „Национална и регионална сигурност“ в Университета за национално и световно стопанство.

