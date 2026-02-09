РЕГИСТРИРАЙ СЕ
КФН предупреди криптокомпаниите за измами

Комисията за финансов надзор (КФН) сигнализира за опити за измами с криптовалути и предупреди дружествата, които работят с криптоактиви, да засилят мерките си за защита, заради опити за незаконни вписвания в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ТРРЮЛНЦ).

От регулатора са засекли практика, при която чрез фалшиви или подправени документи се правят промени в управлението на криптокомпании без знанието и съгласието на реалните собственици. Така в регистрите се вписват нови управители или законни представители.

“Подобни действия създават рискове както за самите дружества, така и за техните клиенти и могат да доведат до сериозни финансови щети”, посочват от Комисията за финансов надзор.

От регулатора припомнят, че моментът е особено важен, защото предстои лицензиране на всички дружества, които предоставят услуги с криптоактиви. Съгласно новия Закон за пазарите на криптоактиви, приет през юли 2025 година, публичното предлагане, търговията и доставката на услуги с криптоактиви преминава от регистрационен на лицензионен режим.

„Защитата на инвеститорите и доверието в пазара са абсолютен приоритет за Комисията за финансов надзор. Опитите за злоупотреби засягат пряко сигурността на клиентските средства и стабилността на сектора. Затова КФН призовава дружествата към повишена бдителност при условия на засилен мониторинг от страна на регулатора“, обясни заместник-председателят на КФН Деница Величкова.

Мерки за противодействие

Една от основните препоръки на регулатора е криптодружествата да активират безплатната услуга за SMS-уведомяване на Агенцията по вписванията. Тя позволява компаниите да бъдат информирани в реално време при подадено заявление по тяхната партида в Търговския регистър и да реагират своевременно при опит за злоупотреба.

Освен това КФН съветва дружествата редовно да проверяват партидите си в Търговския регистър, включително за промени в управлението и да следят за регистрация на фирми със сходни наименования, които биха могли да заблудят клиенти. При съмнения за неправомерни промени в Търговския регистър КФН препоръчва незабавно да бъдат подадени сигнали до Агенцията по вписванията, прокуратурата и до самата Комисия.

Регулаторът напомня, че европейският регламент MiCA въвежда обща рамка за регулиране на криптоактивите в Европейския съюз. До 1 юли 2026 г. е в сила преходен период, след който услуги с криптоактиви ще могат да се предлагат само от лицензирани дружества.

