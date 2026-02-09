Да следваме пътя на финансовото развитие с китайски характеристики и да изградим финансова мощ

Си Цзинпин, Генерален секретар на ККП

Откъс от реч, произнесена на 16 януари 2024 г. пред семинар на висши ръководни кадри от провинциите и министерствата, посветен на стимулирането на висококачествено финансово развитие. Откъсът е публикуван в списание Qiushi на 31 януари 2026 г. https://www.qstheory.cn/cpc/index.htm

На централната конференция по финансово дело предложих целта за ускоряване на изграждането на финансово силна нация. Какво представлява финансово силната нация? Тя трябва да стъпва на солидна икономическа основа, да притежава водеща световна икономическа мощ, технологични способности и всеобхватна национална сила, както и набор от ключови финансови елементи.

Първо, тя трябва да има стабилна валута, широко използвана в международната търговия, инвестициите и чуждестранните пазари, притежаваща статут на световна резервна валута.

Второ, тя трябва да има силна централна банка, способна ефективно да контролира паричната политика и макропруденциалното управление, както и своевременно и ефективно да предотвратява и разрешава системни рискове.

Трето, тя трябва да разполага със здрави финансови институции с висока оперативна ефективност, силна устойчивост на риска, пълен набор от способности и глобален обхват и международна конкурентоспособност.

Четвърто, тя трябва да бъде силен международен финансов център, способен да привлича световни инвеститори и да влияе на международната ценова система.

Пето, тя трябва да се отличава със строг финансов надзор, зряла финансова правна система и силно влияние върху формулирането на международните финансови правила.

Шесто, тя трябва да разполага със значителен кадрови потенциал във финансовия сектор.

Въпреки че страната ни вече е голяма финансова сила, заемаща първо място в света по размер на банките и валутните резерви, второ място в света по размер на облигационните и фондовите пазари и е сред лидерите по мащаб на застрахователния пазар, тя като цяло е голяма, но не и силна. Изграждането на финансово силна нация изисква дългосрочни усилия и последователна ангажираност.

За да изградим финансово силна нация, ние трябва да ускорим изграждането на модерна финансова система с китайски характеристики.

Първо, научно обоснована и зряла система за финансово регулиране. Това изисква изграждането на съвременна система на централната банка, усъвършенстване на рамката на съвременната парична политика с китайска специфика, подобряване на механизмите за контрол на емитирането на базова парична маса и паричното предлагане, както и ефективно използване на единните и структурните функции на инструментите за парично-кредитна политика, за да се гарантира стойността на китайския юан и икономическата и финансова стабилност.

Второ, добре структурирана система на финансовите пазари. Необходимо е да се ускори изграждането на сигурен, нормативно обезпечен, прозрачен, отворен, жизнен и устойчив капиталов пазар. Трябва да се развие многостепенен пазар на собствения капитал, да се подобри качеството на акционерните дружества и да се задълбочи нормализираният механизъм за отпадане. Трябва да се използва напълно ролята на високорисковите и частните капиталови инвестиции при подкрепата на технологичните иновации, както и да се засилят функциите на пазара на облигации, паричния пазар и пазара на чуждестранна валута.

Трето, координирана система на финансови институции с разделение на труда. Страната ни разполага с пълен набор от финансови институции; ключът е да се развиват по диференциран начин, взаимно да се допълват по предимства и всяка институция да изпълнява специфичната си роля и да използва предимствата си при обслужването на реалната икономика. Всички видове финансови институции трябва да останат верни на първоначалната си мисия и да се върнат към основните си функции, като ефективно подобрят конкурентоспособността и обслужването си, за да отговарят на разнообразните и многослойни нужди на реалната икономика и населението.

Четвърто, завършена и ефективна система за финансов надзор. Ще засилим изчерпателно финансовия надзор, като подобрим институционалния, поведенческия, функционалния, дълбочинния и непрекъснат надзор, за да постигнем пълно покритие на регулирането. Това ще подобри ефективно предсказуемостта, прецизността, координирането и ефективността на надзора и ще изгради финансова защитна мрежа.

Пето, разнообразна и специализирана система на финансови продукти и услуги. Ще засилим висококачественото финансово обслужване за основни стратегии, ключови области и слаби звена, фокусирайки се върху пет ключови области: технологични финанси, зелени финанси, приобщаващи финанси, пенсионни финанси и дигитални финанси, за да ускорим дигиталната и интелигентната трансформация на финансовия сектор.

Шесто, ще установим независима, контролируема, безопасна и ефективна система на финансова инфраструктура. Ще засилим цялостното планиране, стандартите за регулиране и оперативните изисквания и ще подобрим достъпа до пазара, автономията и надеждността на хардуера и софтуера на ключовата финансова инфраструктура.

***

За да насърчим висококачественото финансово развитие и изградим финансово силна нация, трябва да се придържаме към съчетанието на върховенството на правото и властта на добродетелите, енергично да популяризираме отличните традиции на китайската цивилизация и активно да отглеждаме финансова култура с китайска специфика.

Първо, трябва да сме честни и надеждни и никога да не пресичаме установените граници. Отличните традиции на китайската култура подчертават значението на спазването на обещания и изпълнението на ангажименти. Финансовият сектор, основан на кредитиране, трябва да се придържа към духа на договорите и да спазва пазарните правила и професионалната етика. Трябва да продължим традицията на „желязно водене на сметките, желязна документация и железни разпоредби“ и никога да не фалшифицираме счетоводни отчети. Трябва да настояваме за изплащане на дълговете, да ценим нашата репутация и никога да не ставаме неплатежоспособни длъжници. Трябва да засилим саморегулацията на сектора и да изключваме доживотно от него онези, които сериозно нарушават доверието в индустрията.

Второ, трябва да преследваме печалба с мисъл за справедливост, а не единствено за лична изгода. Отличните традиции на китайската култура подчертават, че „тези, които дават приоритет на обективността пред печалбата, са уважавани, докато тези, които поставят печалбата над обективността, са опозорени“, а приоритизирането на печалбата над справедливостта винаги е било презирано от добродетелните хора. Финансите притежават както функционални, така и свързани с печалбата атрибути; рентабилността трябва да служи за изпълнение на нейната функция. Финансовият сектор трябва да изпълнява своята социална отговорност и да постигне взаимоизгодна и просперираща връзка между финансите, икономиката, обществото и околната среда.

Трето, трябва да сме благоразумни и предпазливи, избягвайки краткосрочните придобивки. Традиционната китайска култура подчертава, че „бързането води до загуби, а съсредоточаването върху малки печалби пречи за постигането на велики неща.“ Най-важната тайна на дълготрайния успех на някои международни финансови институции е техният предпазлив и внимателен подход. Финансовият сектор трябва да установи правилни възгледи за бизнеса, постиганите резултати и риска, като действа предпазливо и внимателно, обмисляйки както настоящето, така и дългосрочната перспектива, избягвайки преследването на краткосрочни печалби, прибързаността и прекомерния риск извън своите възможности.

Четвърто, трябва да защитаваме честността и да следваме иновациите, без да се отклоняваме от реалната икономика. Ключовият момент е правилно да се разрешават въпросите за това на кого служат финансите и защо са необходими иновациите. Трябва да се съсредоточим върху насърчаване на иновациите, за да обслужваме по-добре реалната икономика и да улесняваме хората, и да избягваме псевдоиновации или необмислени нововъведения.

Пето, съществено е да действаме в съответствие със законите и разпоредбите и да се въздържаме от всяко неподходящо поведение. Финансовите операции поставят специален акцент върху спазването на закона. Финансовите институции и техните служители трябва стриктно да спазват законите и разпоредбите, да се съобразяват с изискванията на финансовия надзор и съзнателно да оперират в рамките на позволеното от разпоредбите. Те не могат да търсят печалба, като се възползват от пропуски в законите и разпоредбите или заобикалят надзора, и не трябва да пресичат червени линии или да нарушават минимални стандарти, нито да оперират извън закона.

Превод от английски: Александър Маринов