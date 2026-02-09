Иран ще намали нивото на обогатяване до 60% на урана, ако паднат санкциите

Иранските власти са готови да намалят нивото на обогатяване на съществуващите си запаси от 60 процента уран, ако Вашингтон отмени всички санкции срещу Техеран. Това заяви Мохамад Еслами, вицепрезидент и председател на Организацията за атомна енергия на Ислямска република Иран (AEOI).

„Този ​​въпрос зависи от това дали те отменят всички санкции в замяна“, цитира информационна агенция Tasnim думите на Еслами в отговор на журналистически въпрос.

Иран не е обсъждал възможността за износ на обогатен уран за трети страни със САЩ по време на разговорите в Оман.