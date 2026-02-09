Защо упражненията не помагат особено, ако се опитвате да отслабнете

Има много причини да спортуваме, но отслабването може да не е сред резултатите в степента, в която сме били карани да вярваме.

Физическите упражнения носят огромни ползи за здравето ни по много начини, но не са толкова ефективни за намаляване на теглото – и вече разполагаме с най-солидните доказателства досега защо това е така.

Хората, които започват да се движат повече, изгарят допълнителни калории. Въпреки това те не отслабват почти толкова, колкото би се очаквало според изгорените калории. Анализ на 14 изследвания с хора показва, че тялото ни компенсира, като изразходва по-малко енергия за други функции.

Още повече – този компенсаторен ефект е по-силен, когато хората едновременно спортуват повече и се хранят по-малко, и може напълно да неутрализира допълнителната енергия, изразходвана при упражненията. С други думи, докато ограничаването на храната води до отслабване, добавянето на упражнения към диетата може да не доведе до допълнителна загуба на тегло.

„Истинският проблем е, че когато комбинирате упражнения с диета, тялото казва: ‘Добре, тогава ще компенсирам още повече’“, казва Херман Понцер от Университета Дюк в Северна Каролина. „Упражненията са полезни за вас, просто не и за отслабване.“

Когато Понцер изучавал ловците-събирачи хадза в Танзания, бил изненадан да открие, че въпреки изключително активния им начин на живот, те не изразходват повече енергия като цяло от хора, които прекарват деня си на бюро. Това го довежда през 2015 г. до идеята, че телата ни са еволюирали така, че да ограничават общия разход на енергия, като компенсират по-голямата физическа активност с икономии в други процеси.

Има изследвания, които подкрепят тази идея, но не всички учени са убедени. Затова Понцер и Ерик Трекслър, също от Университета Дюк, идентифицират проучвания, проведени по други причини, чиито данни могат да бъдат анализирани за наличие на компенсация. Тези изследвания не би трябвало да са пристрастни по темата, казва Понцер: „Те нямаха интерес към този спор, когато данните бяха събирани.“

Двамата анализират 14 изследвания с общо около 450 участници (броят е малък, защото измерването на общия енергоразход изисква специализирани и скъпи методи). Средно те установяват, че общият енергоразход на хората се е увеличил само с една трета от очакваното спрямо увеличението на физическата активност.

Например, ако хората са тренирали така, че да изгарят допълнително 200 килокалории на ден, общият им енергоразход се е увеличавал само с около 60 килокалории.

Но резултатите варират значително. При хората, които са продължили да се хранят както обикновено, общият енергоразход се е увеличавал средно с около половината от очакваното. При онези обаче, които са намалили храната, докато увеличават упражненията, общият енергоразход често изобщо не се е повишавал. „Те правят упражнения за 200 килокалории на ден, но това изобщо не се отразява“, казва Понцер.

Значение има и видът на упражненията. Компенсация се наблюдава само при аеробни упражнения, като бягане. При вдигане на тежести или силови тренировки разходът на енергия се увеличава повече от очакваното. Например, общият енергоразход на хора, които изгарят допълнителни 200 килокалории чрез вдигане на тежести, се е увеличил с около 250 килокалории дневно.

Понцер отбелязва, че е трудно точно да се измери енергоразходът при силови тренировки, така че тези резултати трябва да се тълкуват внимателно. Той предполага, че при вдигане на тежести тялото може да изразходва допълнителна енергия за възстановяване и изграждане на мускули.

Преди Понцер е смятал, че видът на упражненията няма значение. „Това наистина ме изненада“, казва той. „Много е вълнуващо и сочи към нещо, което не сме знаели досега.“ Въпреки това, хората, които са правили силови тренировки в тези проучвания, са качили мускулна маса и почти не са загубили мазнини. „Така че и това не е добър начин за отслабване“, допълва той.

Защо тогава общият ни енергоразход не се увеличава толкова, колкото очакваме при повече аеробни упражнения? Анализът предполага, че тялото компенсира, като намалява енергията, отделяна за „фоновите“ си дейности. Основният метаболизъм, особено по време на сън, може да се понижи в отговор на повече аеробна активност.

„Променяме това, което различните ни органни системи правят след упражнения“, казва Понцер. „Ако разберем точно какво се променя, ще разберем много повече за това как упражненията влияят на тялото ни и защо някои хора изглежда имат по-голяма полза от тях от други.“

Въпреки че Понцер смята резултатите за много ясни доказателства за компенсация, други учени не са напълно убедени. Дилън Томпсън от Университета в Бат, Великобритания, посочва метаанализ, според който аеробните упражнения не променят основния метаболизъм в покой.

Има и важни ограничения в анализираните проучвания, казва Хавиер Гонсалес, също от Университета в Бат. Например допълнителните упражнения може да са заменили други форми на физическа активност, като градинарство. Това би могло да обясни защо общият енергоразход не се е увеличил толкова, колкото се очаква, смята той.

Понцер обаче отбелязва, че в някои от проучванията това може да бъде изключено. Подобна компенсация е наблюдавана и при изследвания с животни, което подкрепя резултатите при хората. Въпреки това Томпсън и Гонсалес смятат, че са нужни още по-строги изследвания. „Наистина са необходими внимателно проектирани рандомизирани контролирани проучвания при хора“, казва Томпсън.

Четете още: Как да се придържаш към тренировъчен режим