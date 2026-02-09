РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Инвеститорски интерес удължи срока на програмата „ЕвроХоризонт 6“ на ДЗИ

ЕвроХоризонт 6 на ДЗИ

Само за месец програмата „ЕвроХоризонт 6“ се превърна в един от най-предпочитаните застрахователно-инвестиционни продукта в портфолиото на ДЗИ – най-дългогодишния застраховател с непрекъсната дейност в България, който през 2026 г. отбелязва 80 години от своето създаване.

„ЕвроХоризонт 6“ е комбиниран продукт, който съчетава сигурността на застраховка „Живот“ с потенциала за доходност на инвестиционен фонд*. Програмата, която е създадена за хора, които търсят начин да инвестират средствата си с нисък риск, е привлякла вниманието на активните потребители между 46-65 години, които са  60% от лицата, инвестирали в нея, отбелязват от компанията.

Няма изненада, че преимуществено те са от големите населени места в страната, където финансовата култура и потребяването на застрахователни и банкови продукти с инвестиционен елемент расте по-бързо. Добрата новина е, че интересът към продукта  излиза от границите на София и се разпространява и към Пловдив, Варна, Бургас, Русе и други.

Жените, избрали „ЕвроХоризонт 6“, преобладават,

като представляват 54% от клиентите. Това, което прави програмата атрактивна и предпочитана, е, че средствата се инвестират в дялове от Optimum Fund World Selection 100-1 – фонд с фиксирана начална и крайна дата, чиято доходност е обвързана с представянето на кошница от 30 глобални компании от ключови сектори като финанси, строителство, здравеопазване и енергетика.

Ключова възможност по програмата е гарантираното запазване на нетната инвестирана сума** в края на договора, както и възможна капиталова печалба до 50% от нея в зависимост от представянето на фонда. При необходимост от предсрочно прекратяване на вложителя се изплаща стойността на притежаваните инвестиционни дялове към датата на искането, след като бъде приспадната такса за откуп в размер на 5% от изтеглената сума. При предсрочно откупуване не се прилага защитата на първоначалния капитал.

пазари пазар пари бизнес борса предприемач инвестиционни фондове капитал акции данъци злато загуба инвестиции

Най-често инвестираните суми до момента са 2500, 5000 и 10 000 евро,

като те представляват 32% от общия размер на закупените продукти. До 12 февруари е срокът, до който предвидливите и стратегически мислещи за управлението на личните и семейни финанси граждани могат да се възползват от програмата „ЕвроХоризонт 6“.

ДЗИ е един от лидерите на застрахователния пазар в България и предлага пълна гама продукти в направления общо застраховане и животозастраховане, както и продукти, свързани с покриване на здравни рискове. От 2007 г. ДЗИ е част от KBC Group в България – най-голямата банково-застрахователна група в страната.

*Застрахователните продукти с инвестиционен елемент съдържат потенциален риск, свързан с инвестиционната част на продукта и препоръчителния период на държане на продукта до датата на падеж. Не се гарантират доходност или печалби. 

**Нетната инвестирана сума представлява еднократната застрахователна премия, намалена с премията за покрития риск Смърт вследствие на злополука (Рискова премия) и встъпителната такса върху инвестиционната премия, покриваща административните разходи на Застрахователя.  Нетна инвестирана сума = Еднократна застрахователна премия – Рисковата премия – Встъпителната такса.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.