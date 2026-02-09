Прокуратурата в Хага поиска 45 години затвор за Хашим Тачи и още трима от АОК

45 години затвор за бившия президент на Косово Хашим Тачи и още трима бивши командири от Армията за освобождение на Косово поиска прокуратурата към трибунала в Хага.

Обвинението срещу тях е за военни престъпления и престъпления срещу човечеството, свързани с войната в Косово от 1998-99 г., която в крайна сметка доведе до независимостта от Сърбия.

Обвиненията са за преследване, изтезание и убийства, както и за изчезването на хора по време на войната.

Искането за присъда от 45 години лишаване от свобода за всеки от четиримата бе отправено от главния прокурор Кимбърли Уест по време на финалното изслушване на страните в специалния съд за Косово, където започна последната фаза от делото срещу бившия президент и тримата бивши командири.

„Службата на специализирания прокурор иска осъдителна присъда за конкретни лица, а не за генералния щаб“, каза прокурор Уест.

“Вместо това прокуратурата иска осъдителна присъда по всичките 10 обвинения и налагане на присъда от 45 години затвор, въз основа на индивидуалния принос към престъпленията, извършени от всеки един от тях според обвинителния акт. Тези престъпления са военни престъпления срещу човечеството и са сериозни по своята същност, не са загубили своята стойност с течение на времето. Те остават много сериозни”, посочи прокурорът.

Според обвинителния акт, членовете на Армията за освобождение на Косово, които бяха задържани през ноемри 2020 година, са извършили престъпления срещу стотици цивилни и невоюващи, включително сърби, роми и косовски албанци, считани за политически опоненти, в лагери в Косово и Северна Албания.

Очаква се до 18 февруари да бъдат изслушани заключителните пледоарии на прокуратурата и защитата, след което думата ще имат обвиняемите. И четиримата пледираха “невинни” и отрекоха всички обвинения.