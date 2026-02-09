РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Марко Рубио води „значителна делегация“ на Мюнхенската конференция по сигурността

Марко Рубио води "значителна делегация" на Мюнхенската конференция по сигурността

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще води „значителна делегация“ от американски служители на Мюнхенската конференция по сигурността в края на седмицата, съобщи председателят на годишното събиране на експерти по сигурността и политици Волфганг Ишингер, цитиран от Ройтерс.

Очаква се присъствието на повече от 50 конгресмени, както и на губернаторите на Мичиган и Калифорния, заяви Ишингер на пресконференция в Берлин. 

Мюнхенската конференция по сигурността ще се състои от 13 до 15 февруари и ще включва специален панел, посветен на подкрепата за Украйна.

Според организаторите 65 световни лидери са потвърдили участието си. 

