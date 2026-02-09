Марко Рубио води „значителна делегация“ на Мюнхенската конференция по сигурността

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио ще води „значителна делегация“ от американски служители на Мюнхенската конференция по сигурността в края на седмицата, съобщи председателят на годишното събиране на експерти по сигурността и политици Волфганг Ишингер, цитиран от Ройтерс.

Очаква се присъствието на повече от 50 конгресмени, както и на губернаторите на Мичиган и Калифорния, заяви Ишингер на пресконференция в Берлин.

Мюнхенската конференция по сигурността ще се състои от 13 до 15 февруари и ще включва специален панел, посветен на подкрепата за Украйна.

Според организаторите 65 световни лидери са потвърдили участието си.