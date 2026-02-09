Отличиха България в Турция за най-атрактивен туристически щанд

На Международния панаир за туризъм и почивки в Истанбул – EMITT – България бе отличена за най-атрактивен щанд. Автор на концепцията бе Министерството на туризма, което бе представило на него български общини и туристически компании, които предлагат разнообразни възможности – от морски и зимни курорти до балнео, спа и спортен туризъм.

Признанието бе присъдено на България от организаторите на форума, в който участват 78 държави и туристически организации от региона и света. Освен това EMITT е сред водещите туристически изложения в района на Източното Средиземноморие и ежегодно събира професионалисти от сектора, туроператори и институции.

По думите на турски журналист, България е привлякла най-големия интерес сред шенгенските държави, участващи в изложението, съобщи кореспондент на БНР.

Аташето по туризъм на България в Турция Теодора Таскова обърна внимание, че по време на изложението страната ни е предизвикала интереса на туристическите компании от района на Мармара, Измир и Бурса.

Министърът на туризма в оставка Мирослав Боршош коментира, че отличието е резултат от работата на институцията в добро сътрудничество с организаторите:

„Тази награда показва, че България се представя по модерен и конкурентен начин на международната сцена и е сред най-разпознаваемите и желани туристически дестинации. Гордея се с работата на всички, които направиха това представяне възможно“.

По думите му интересът към българските дестинации по време на изложението е бил значителен, като участниците са отчели засилено търсене на целогодишни туристически продукти и нови форми на преживявания, които страната предлага.