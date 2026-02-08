Денят по диагонал – 8 февруари 2026 г.

Издирваният във връзка с тройното убийство край Петрохан Ивайло Калушев е открит край Враца заедно с още двама издирвани, съобщиха от БНТ. По информация на „24 часа“ Калушев и другите двама – 15-годишно дете и 22-годишният Николай Златков, са мъртви. Телата им са намерени в района на връх Околчица, като в близост е открит и кемпер. Сигналът е подаден тази сутрин от овчар, който е обхождал района.

Тервел Замфиров спечели първия олимпийски медал за България на Игрите в Милано – Кортина, след като завоюва бронз в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд. В изключително оспорваната битка за третото място българинът надделя над словенеца Тим Мастняк след фотофиниш.

Трите тела, открити в района на връх Околчица, съвпадат с лицата, издирвани във връзка със случая „Петрохан“. Това потвърдиха от Министерството на вътрешните работи на брифинг на място, където от часове се извършва оглед при засилени мерки за сигурност.

По стар български обичай, когато влизаме в чужд дом, винаги първо се събуваме. От уважение, а и най-вече – такъв е редът, за да не оставим нетрайни, но все пак мръсни следи с обувки те си. Но ако домакинът не се е подготвил с пантофи, рискуваме да стоим боси на студения под. Такава е асоциацията с приетите промени в Закона за киберсигурността – мащабен опит България да въведе подобрените европейски изисквания във връзка с оценката на риска и докладването на инциденти, като ограничи използването на рискови технологии.

Съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична България“ Николай Денков заяви, че бившият президент Румен Радев е сериозен политически конкурент, но това не променя основната цел на коалицията – постигане на парламентарно мнозинство от 121 депутати.