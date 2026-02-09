РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Започна изплащането на пенсиите за февруари

Тази сутрин в „Български пощи“ започна изплащането на пенсиите, като процесът ще завърши на 20 февруари (петък), съобщават от Националния осигурителен институт.

Според Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж пощенските станции изплащат пенсиите и добавките към тях в периода от 7-о до 20-о число на месеца, за който се отнасят. Когато тези дати са неработни дни, какъвто бе случаят със 7 февруари, който се падна в събота, изплащането започва в първия работен ден след това.

И пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще ги получат днес.

Припомняме, че минималната пенсия за стаж и възраст от 1 януари е в размер на 322.37 евро или 630.50 лева. Ако пенсионерът има 15 години действителен осигурителен стаж и навършени 67 години, той ще получи 274.02 евро при 535.93 лева досега.

Пенсията за инвалидност поради общо заболяване става 370.73 евро при над 90% намалена работоспособност, 338.49 евро – от 71% до 90% намалена работоспособност и 274.02 евро – от 50% до 70.99% намалена работоспособност.

Наследствената пенсия, която е определена да е 75% от минималната пенсия за стаж и възраст, вече ще е 241.78 евро или 472.88 лева. Максималната пенсия запазва размера си, като таванът остава 1738.40 евро.

Паричните обезщетения за бременност и раждане, както и за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец януари бяха изплатени на 3 февруари.

Предстои на 16 февруари да бъдат изплатени обезщетенията за безработица.

