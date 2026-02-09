Слави Трифонов за случая „Петрохан“: ПП-ДБ изцяло подкрепя тази шантава организация

Лидерът на „Има такъв народ“ (ИТН) Слави Трифонов излезе със своя позиция по случая „Петрохан“.

„Не мога да спра да си мисля за бащата на убитото в кемпера 15-годишно дете. Гледах го по телевизията как спокойно обясняваше, че въобще не се притеснява за 15-годишния си син, въпреки че не го е чувал от няколко дни, защото“бил в добри ръце“ и той имал „пълно доверие“ на въпросния Лама, който вероятно е в основата на цялата тази нелепа и безсмислена смърт. Не мога да спра да си мисля – сега какво ли ще каже този баща?“

Това написа в социалната мрежа лидерът на ИТН Слави Трифонов.