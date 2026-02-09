Кметът на София Васил Терзиев трябва да подаде оставка заради случая „Петрохан“, обяви Костадинов

Кметът на София Васил Терзиев трябва да подаде оставка заради случая „Петрохан“, заяви председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов.

„Потресен съм от новите убийства в случая „Петрохан“, казва депутатът, цитиран от пресцентъра на партията. „Потресен съм и от наглата защита, която вероятната педофилска секта, гравитираща около „Продължаваме промяната-Демократична България“, получава по медиите. В този момент би трябвало да станем свидетели, поне на първо време, на оставката на софийския кмет Терзиев (един от спонсорите на сектата), а след това и на още оставки на свързани с престъпниците активисти (и може би депутати) на ПП-ДБ“, допълва Костадинов, цитиран от пресцентъра на „Възраждане“. Костадинов посочва, че за него е все по-трудно поносимо „стоенето в една зала със субектите от ПП-ДБ“. „На идващите избори ще направя всичко възможно, за да може “Възраждане” да стане незаобиколим политически фактор, а ПП-ДБ да вегетира в покрайнините на българската политика“, каза Костадинов.

Припомняме, че преди седмица бяха открити мъртви трима души, с огнестрелни рани, в хижа в близост до прохода Петрохан. Впоследствие започна разследване и издирване на хора, свързани със случая. Но вчера на брифинг от полицията заявиха, че в района на връх Околчица, в кемпер, телата на издирваните са открити простреляни.

На 4 февруари Васил Терзиев заяви, че е познавал лично жертвите край Петрохан. „Всички, които сме имали досег с тях, можем да кажем едно и също: добри, скромно живеещи хора, избрали да водят битка с неравен и често брутален враг. Какво точно е довело до трагедията – никой от нас не знае. Но това, което се случва сега, е свинщина“, коментира столичният кмет в публикация в профила си във Фейсбук.