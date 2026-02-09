Радостин Василев иска изслушване на вътрешния министър заради случая „Петрохан“

В социалните мрежи Радостин Василев, лидер на МЕЧ, обяви, че ще поиска изслушване на вътрешния министър в оставка Даниел Митов заради случая „Петрохан“ и го определи като „провален министър“.

По-рано пък председателят на „Възраждане“ Костадин Костадинов поиска кметът на София Васил Терзиев да подаде оставка заради случая „Петрохан“.

Лидерът на ИТН Слави Трифонов настоя, че ПП-ДБ трябва да понесат цялата отговорност за въпросното НПО и неговата дейност.

Президентът на България (2017-2026 г.) Румен Радев обяви, че случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата.

От ПП-ДБ обявиха, че са внесли проект на Решение за задължаване на ДАНС и прокуратурата да предоставят цялата информация, свързана с неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“.