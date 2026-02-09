Радев: Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата

Президентът на България от 2017 до 2026 г. Румен Радев излезе с позиция относно случая „Петрохан“, след като вчера, 8 февруари, бяха открити още три тела край връх Околчица.

“Случаят „Петрохан“ е политическо сътресение и диагноза за състоянието на държавата. Моите съболезнования към семействата и близките на жертвите. Няма да коментирам тази трагедия, чието изясняване е отговорност на компетентните органи. Причините за убийствата трябва да бъдат изяснени в най-кратки срокове, защото обществото ни очаква отговор“, заяви Радев във видео, разпространено от пресофиса му.



„Тази трагедия обаче не бива да измества другите неудобни разкрития:

прави впечатление регистрацията на НПО с име и правомощия на държавен орган;

легитимирането му от екоминистерството в пълен разрез с установените административни правила;

самоуправството със земи и природни ресурси;

натрупаното огромно количество оръжие и специализирана техника;

безсилието на правоохранителните органи да защитят реда и закона, въпреки подаваните сигнали.

„Петрохан“ е зловещ символ на разградената държава, която е неспособна да защити дори децата си.

Нашата цел е да си отвоюваме държавата“, заяви още Радев.



Припомняме, че след като на 2 февруари в бившата хижа „Петрохан“ бяха открити телата на трима простреляни мъже – Ивайло Иванов, Дечо Василев и Пламен Статев, вчера, 8 февруари, бяха открити още три тела край връх Околчица. Общо има шестима загинали, които са свързани по някакъв начин.

Телата са намерени от овчар край връх Вола, който има там лятна кошара и се е качил да я нагледа, казаха от полицията.

По информация на полицията тримата са били убити вътре в кемпера, където е намерено и оръжие. Той обяви още, че не е имало стрелба отвън. МВР не изключва версията убийство и последвало самоубийство.