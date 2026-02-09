Тервел Замфиров: Изключително благодарен съм за шанса, който имах

Тервел Замфиров, който в неделя спечели първия за България медал от Зимни олимпийски игри за последните 20 години, бе посрещнат на летище „Васил Левски“ в София от своите близки, министъра на младежта и спорта Иван Пешев и много негови привърженици.

20-годишният сноубордист гордо показа бронзовия си медал от паралелния гигантски слалом, а пред събралите се журналисти каза, че с това отличие вече е изпълнил детските си мечти.

„Много по-щастлив се чувствам на българска земя, отколкото на италианска. Посрещането беше страхотно, изключително благодарен съм за шанса, който имах, и благодаря на всички за страхотните емоции, които ми донесоха с кацането“, бяха първите думи на Замфиров.

„Случи ми се нещо много хубаво, как да не съм позитивен. Смея да твърдя, че ние сме в най-добре функциониращата федерация в българския спорт, имаме голяма подкрепа от държавата. Работил съм с много такива, може би само с тази по художествена гимнастика не съм, така че ще ме извиняват момичетата, ако ги изпускам. Нашият спорт позволява голямо спортно дълголетие. Ако нещата вървят по план и съм здрав, аз мога да участвам на още пет Олимпиади. Сега видяхме хора на по 45 години на финалните. Но не съм мислил за рекорд по брой участия на Олимпиади, твърде ми е рано“, добави сноубордистът.

Той добави, че е оптимист, че паралелният гигантски слалом ще остане част от програмата на Олимпийските игри и в бъдеще.

„Положението за нашия спорт изглежда оптимистично и смятам, че направихме едно страхотно състезание. Показахме истинското лице на нашия спорт. Съдбата бе на наша страна и смятам, че това ще се вземе предвид при решението за неговото бъде в олимпийската програма. Имаше пет различни нации на подиума, а при мъжете и при жените имаше общо 20 нации във финалите“, заяви той.

Замфиров бе попитан и какво му е помогнало да спечели малкия финал със словенеца Тим Мастнак, който бе решен след фотофиниш.

„Генетиката имаше роля във фотофиниша, защото ръцете ми са по-дълги. Мислех си, че съм загубил и ще си тръгна без медал, защото щеше да е по-неприятно, ако си мислех, че съм трети и остана четвърти. Ще бъде страхотно, ако имам възможност да участвам на Олимпиада и в друг спорт, но това е много амбициозно. Сега ми предстои изпит по микробиология, след което още четири старта за Световната купа и, разбира се, подготовка на Банско. Колегите ми в Лесотехническия университет, преподавателите ми, те всички ми изпратиха поздравителни адреси. Всички се радват много. Благодарен съм, че имах възможността да прекъсна тази суша за България на Зимни олимпийски игри. Това е голяма гордост за мен. Надявам се, че България ще постигне още по-добри резултати до края на Олимпийските игри“, каза още Замфиров.

„Вече съм доста по-спокоен, защото вече постигнах моите детски мечти – медал от световно първенство и медал от Олимлийски игри. На възраст от 20 години оттук насетне всичко повече ще бъде само бонус. Ще продължа обаче да се боря за победата във всяка състезание и както се казва апетитът идва с яденето. Малена беше много развълнувана и емоционална. Беше толкова развълнувана, че почти не разбраха какво ми каза“, завърши Тервел Замфиров.