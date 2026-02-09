РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Дефектни олимпийски медали помрачават игрите Милано-Кортина 2026

Медали се разпадат след награждаването на Милано–Кортина 2026

Организаторите на зимните олимпийски игри Милано–Кортина 2026 заявиха, че обръщат „максимално внимание“ на проблема с дефектни медали след като няколко спортисти се оплакаха, че отличията им са се разпаднали малко след награждаването.

Двете американски златни медалистки – Брийзи Джонсън и Алиса Лиу – разкриха пред журналисти, че лентата се е отделила от медала почти веднага след церемонията. Джонсън, победителка в спускането при алпийските ски, показа повреденото отличие на пресконференция след състезанието.

На кадрите тя държи медала и лентата разделени, с надпис: „Медалът ми няма нужда от лента“. Подобен инцидент е засегнал и германския отбор по биатлон, спечелил бронз – видео в Instagram показва как медалът пада от лентата на един от състезателите по време на празненствата в хотела.

Оперативният директор на игрите Милано-Кортина 2026 Андреа Франчиси обяви, че случаят се разследва. Засега не е потвърдено дали засегнатите атлети ще получат нови медали.

Това не е първият път, когато качеството на олимпийските отличия предизвиква критики. Към февруари 2025 г. са подадени 220 искания за подмяна на медали от игрите в Париж 2024 заради износване, което е около 4% от всички раздадени по време на състезанията.

