БСП с Крум Зарков ще се бори за съдебна реформа, няма да има сиви кардинали, заяви Габриел Вълков

Депутатът от БСП и председател на Младежкото обединение на социалистите Габриел Вълков заяви, че формацията навлиза в нов етап след избора на Крум Зарков за лидер на левицата. В ефира на „Би Ти Ви“ той изрази увереност, че БСП няма да остане извън следващото Народно събрание. Според него партията е осъзнала допуснатите грешки и именно затова е избрала ново ръководство, вместо да продължи със стария модел на управление.

„БСП с Крум Зарков ще се бори за съдебна реформа, за това Делян Пеевски да бъде с ограничено влияние в политиката, както и партиите от статуквото да дадат крачка назад (..) Събраха се 700 делегати и решиха Крум Зарков – тоест решиха нов път за БСП. Дадоха червен картон на досегашното ръководство“, посочи депутатът.

Габриел Вълков коментира и промените в Изборния кодекс, свързани с ограничаването на изборните секции извън Европейския съюз, като уточни, че не е подкрепил предложението и е гласувал „въздържал се“. Той обясни, че в парламентарната група има различни гледни точки по темата и липсва общо съгласие.

Според него окончателната позиция на БСП може да бъде преразгледана, след като новото ръководство оформи екипа си и вземе ясно политическо решение.

Народният представител коментира и слуховете за общо явяване на БСП с формацията на Румен Радев, като заяви, че не очаква предизборна коалиция.

„Не вярвам, че ще стане. Радев създава нещо ново, но след изборите може да се отвори разговор на база политики и програма. БСП остава единствената лява партия в страната и левият вот има ясна алтернатива. Ние говорим за прогресивен данък за това милиардерите да плащат повече, това са истински леви политики“, каза той.