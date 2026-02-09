Златото се върна над 5000 долара за тройунция

Златото поскъпна над 5 хил. щ. долара за тройунция, защото купувачите на ниски нива се върнаха на пазара след изключително силните пазарни колебания през миналата седмица. Жълтият метал добави 1.6% към пазарната си оценка в ранните часове на азиатската търговия на 9 февруари, подкрепен и от убедителната изборна победа на японския премиер Санае Такаичи. Това засилва предвижданията за по-хлабава фискална политика и устойчив натиск върху йената, което би било благоприятно за златото. При затварянето на борсата на 6 февруари скъпоценната суровина се понижи с около 11% от рекордно високите си нива на 29 януари, но все пак запази 15% от печалбата си за годината.

Търговците очакват също и предстоящите икономически данни от Съединените щати, които ще внесат по-голяма яснота за посоката на политиката на Федералния резерв. Прогнозите са, че докладът за заетостта през януари, който ще бъде публикуван на 11 февруари, ще покаже признаци на стабилизиране на пазара на труда, а данните за инфлацията трябва да бъдат огласени на 13 февруари.

Номинираният от президента Доналд Тръмп за следващ председател на Федералния резерв Кевин Уорш заяви подкрепа за ново споразумение между американската централна банка и Министерството на финансите, задълбочавайки дългогодишните опасения за независимостта на Федералния резерв.

Продължилият няколко години възход се ускори през януари, тъй като вълна от спекулативни инвестиции наля гориво на пазара, който вече беше подкрепен от засиленото геополитическо напрежение и възраждането на търговските сделки, изместили инвестициите от държавните облигации и валутите към твърди активи като златото.

Министърът на финансите на САЩ Скот Бесънт посочи китайските търговци като причина за бурните колебания в цената на скъпоценния метал през миналата седмица. Но въпреки нестабилната търговия след историческия срив, златото успя да компенсира около половината от загубеното.

Банкови анализатори, включително на „Дойче банк“ и „Голдман Сакс груп“, предвидиха възстановяването на кюлчетата поради продължаващото присъствие на дългосрочните двигатели на търсенето. Данните през уикенда показаха, че Народната банка на Китай е удължила покупките на скъпоценния метал за 15-ти месец, което подчертава устойчивото официално търсене.

В 14.47 ч. българско време на 9 февруари златото за незабавна доставка се котираше за 5015.57 щ. долара за тройунция – 1.03% ръст за деня. Среброто поскъпна с 3.14% до 80.2801 долара за тройунция. Платината и паладият също се повишиха.