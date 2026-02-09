ЕБВР подкрепя алуминиевия сектор в Турция със заем за Assan Alüminyum

РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) предоставя заем от 20 милиона евро на Assan Alüminyum за финансиране на широкообхватни инвестиции за декарбонизация на компанията. Това ще доведе до увеличено използване на скрап и по-висока ефективност, като същевременно се намали потреблението на енергия и газ, съобщават от банката.

Инсталирането на система за филтриране на леярна линия означава, че материалът, използван в производството на алуминий, може да бъде почистен и използван повторно. 

Алуминият е един от секторите, обхванати от подкрепената от ЕБВР инициатива за нисковъглеродно производство.

Тя създава пътни карти за промяна на политиката и инвестиции от частния сектор за декарбонизация в трудни за намаляване на емисиите сектори. Инициативата проправи пътя за Инвестиционната платформа за индустриална декарбонизация на Турция (TIDIP), най-голямата програма за индустриална декарбонизация в света до момента, ръководена от Банката.

алуминий цени

Финансирането от банката за Assan Alüminyum, дъщерно дружество на Kibar Holding, е изцяло съобразено с целите на TIDIP.

Говорейки за инвестицията, Мехмет Ердем Ясар, заместник-ръководител на ЕБВР за Турция, отбелязва, че партньорството с Assan Alüminyum показва как финансирането на климата и приобщаващите практики могат да се обединят, за да укрепят цяла индустриална екосистема. „Уверени сме, че чрез това финансиране подкрепяме по-екологично производство и помагаме за постигане на по-добри стандарти на работното място. Проекти като този са от решаващо значение за изграждането на по-устойчив и конкурентен производствен сектор в Турция“, посочва той.

Според Халук Каябашъ, главен изпълнителен директор на Kibar Holding,

компанията е намерила идеален партньор в ЕБВР.

„С нейна помощ ще приложим нашата стратегия за устойчивост чрез зелени инвестиции, постигайки измерими подобрения в ефективността, декарбонизацията и дългосрочната конкурентоспособност. Сътрудничеството ни с ЕБВР укрепва нашата визия за устойчивост.“

С подкрепата на банката, Assan Alüminyum ще въведе и структурирана рамка за подкрепа на грижите за персонала, за да подобри благосъстоянието на служителите, особено на жените, които непропорционално поемат отговорностите за грижи в семейството в Турция. Рамката, задвижвана от онлайн платформата за обучение Care Compass на ЕБВР, ще помогне на Assan Alüminyum да подобри участието на работната сила, задържането на персонала и равните възможности.

ЕБВР е един от най-големите институционални инвеститори в Турция, с над 23 милиарда евро,

ангажирани в повече от 500 проекта от 2009 г. насам, повечето от които са в частния сектор.

