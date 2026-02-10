РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Alphabet излиза на пазара с необичайна емисия от 100-годишни облигации

Компанията майка на Google – Alphabet, подготвя необичайна финансова сделка – продажба на емисия от 100-годишни облигации. С този ход тя се включва по-активно във вълната от заеми, с които големите технологични компании финансират огромните си инвестиции в изкуствен интелект.

Планираната „облигация на века“ ще бъде част от първата емисия облигации на Alphabet в британски лири, която се очаква още тази седмица. Успоредно с това компанията вече е продала доларови облигации за 15 млрд. долара и подготвя отделна емисия във швейцарски франкове.

Стогодишните облигации – най-дългият срок на дългосрочно финансиране – са изключително редки, макар че по време на периода на много ниски лихвени проценти след финансовата криза бяха пласирани няколко такива емисии, включително от правителства като тези на Австрия и Аржентина. В британски лири досега подобни облигации са емитирали едва няколко организации, а в технологичния сектор такива сделки почти не съществуват.

Причината за засиления интерес към дългово финансиране е мащабът на инвестициите в изкуствен интелект. Очаква се големите технологични компании да вложат близо 700 млрд. долара тази година в центрове за данни и друга AI инфраструктура, което ги кара все по-често да търсят средства от облигационните пазари.

Alphabet вече има опит с големи емисии – през ноември компанията набра 17.5 млрд. долара в САЩ и 6.5 млрд. евро в Европа. Подобни стъпки правят и други играчи в сектора. Например, Oracle наскоро привлече 25 млрд. долара чрез облигации, при огромен инвеститорски интерес.

Въпреки че Alphabet отчете рекордни приходи над 400 млрд. долара и разполага със значителни парични резерви, разходите ѝ растат бързо. Компанията планира да инвестира до 185 млрд. долара тази година, основно за развитие на своя AI асистент Gemini, което обяснява защо дългът ѝ се увеличава рязко.

