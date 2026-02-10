Тарик Рахман ли ще е новият премиер на Бангладеш?

По-малко от два месеца след като се завърна в Бангладеш след близо две десетилетия самоналожено изгнание в Лондон, Тарик Рахман е на път да спечели едни от най-важните избори в историята на страната и да стане министър-председател — пост, заеман преди него от двамата му родители.

Ако социологическите проучвания се потвърдят, вотът в четвъртък ще отбележи драматичен обрат в съдбата на 60-годишния политик.

Рахман напусна Бангладеш през 2008 г., след като бе освободен от арест по време на кампания срещу корупцията на подкрепяно от армията временно правителство. Той твърдеше, че се нуждае от медицинско лечение.

Миналата Коледа Рахман се завърна в Дака, посрещнат като герой, след като младежко въстание през август 2024 г. свали от власт дългогодишния премиер Шейх Хасина от партията „Авами лиг“.

Баща му, Зиаур Рахман, бе ключова фигура в борбата за независимост на Бангладеш и управлява страната от 1977 до убийството си през 1981 година.

По време на управлението на майка му Халеда Зия, между 2001 и 2006 г., Тарик бе обвиняван, че ръководи паралелен център на власт като задкулисен играч, припомня Ройтерс.

Рахман обещава да промени външнополитическите партньорства на страната, за да привлича инвестиции, без да обвързва Бангладеш прекалено тясно с която и да е велика сила.

Сред приоритетите му са и разширяване на социалната подкрепа за бедните, диверсификация на икономиката извън текстилния сектор и въвеждане на лимит от два мандата за премиерите, за да се ограничи автокрацията.