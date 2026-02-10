Тома Белев: Дървената мафия вече не убива, но пък активно участва в изборния процес (част 2)

Ритането на мъртъвци е социопатия, убеден е Тома Белев

Всяко сдружение на граждани, което няма за цел печалба е гражданско сдружение с идеална цел или гражданска организация. И обратно – всички граждански сдружения, които имат за цел печалба са стопански организации. Политическите партии са граждански организации, профсъюзите и работодателските организации също. Читалищата са граждански организации. Граждански организации определят състава на сметната палата и надзорните съвети на НОИ и НЗОК. Това са формации, на които държавата е делегирала определени функции.

Има „моралисти“ които показват висока степен на незнание за устройството на държавата и законите, които действат в нея. Има и хора, които са се клели в конституцията, без да я познават.

Опитите да се рита мъртвия показват пълна липса на емпатия. Това е социопатия.

Не знам кой е деканът на юридическия факултет, но ако е казал, че името на гражданското сдружение Национална агенция за контрол върху защитени територии е несъобразно с българското право, да се обърне към съда. А преди това да отвори търговския регистър и да види колко десетки търговски дружества са регистрирани като национални агенции. Това са глупости.

Има ли дървена мафия? Да, има. Убива ли тя? Скоро не се е случвало. Но пък участва активно в изборните процеси.

Тома заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият зам-министър на МОСВ Тома Белев, съпредседател на „Зелено движение“.

Още от интервюто:

Какъв е статутът на гражданските организации в България и как са уредени взаимоотношенията им с държавата?

Кои кръгове воюват с гражданските организации у нас?

Законосъобразно ли е името Национална агенция за контрол върху защитени територии?

Има ли пръст дървената мафия в случая „Петрохан“ и какво е участието й в българските политически процеси?

