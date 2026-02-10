РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Facebook Youtube

Тома Белев: Дървената мафия вече не убива, но пък активно участва в изборния процес (част 2)

Ритането на мъртъвци е социопатия, убеден е Тома Белев

Всяко сдружение на граждани, което няма за цел печалба е гражданско сдружение с идеална цел или гражданска организация. И обратно – всички граждански сдружения, които имат за цел печалба са стопански организации. Политическите партии са граждански организации, профсъюзите и работодателските организации също. Читалищата са граждански организации. Граждански организации определят състава на сметната палата и надзорните съвети на НОИ и НЗОК. Това са формации, на които държавата е делегирала определени функции.

Има „моралисти“ които показват висока степен на незнание за устройството на държавата и законите, които действат в нея. Има и хора, които са се клели в конституцията, без да я познават.

Опитите да се рита мъртвия показват пълна липса на емпатия. Това е социопатия.

Не знам кой е деканът на юридическия факултет, но ако е казал, че името на гражданското сдружение Национална агенция за контрол върху защитени територии е несъобразно с българското право,  да се обърне към съда. А преди това да отвори търговския регистър и да види колко десетки търговски дружества са регистрирани като национални агенции. Това са глупости.

Има ли дървена мафия? Да, има. Убива ли тя? Скоро не се е случвало. Но пък участва активно в изборните процеси.

Тома заяви във видео интервю за СТУДИО БАНКЕРЪ бившият зам-министър на МОСВ Тома Белев, съпредседател на „Зелено движение“.

Още от интервюто:

Какъв е статутът на гражданските организации в България и как са уредени взаимоотношенията им с държавата?

Кои кръгове воюват с гражданските организации у нас?

Законосъобразно ли е името Национална агенция за контрол върху защитени територии?

Има ли пръст дървената мафия в случая „Петрохан“ и какво е участието й в българските политически процеси?

Вижте първа част от интервюто с Тома Белев

Тома Белев: Да наречеш будизма секта е тежка форма на невежество (част 1)

Вижте други събеседници в СТУДИО БАНКЕРЪ

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

Още от категорията..

Последни новини

Анкета

Трябва ли банките да затегнат още условията за отпускане на ипотечни кредити?
Гласувай

Подкаст

Параграф 22

ПОСЛЕДВАЙТЕ НИ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Facebook-f Youtube

Новини от България и света. Актуални новини, събития, анализи, интервюта с главните действащи лица от политиката, бизнеса и финансите. Новини в развитие.

Никога не пропускайте важни новини. Абонирайте се за нашия бюлетин.

Изработка на Уеб Сайтове – 88Lab.eu

Информация

Всички права запазени.