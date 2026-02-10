РЕГИСТРИРАЙ СЕ
ББР и Банка ДСК подписаха споразумение по програмата InvestEU

ББР и Банка ДСК подписаха споразумение по програма InvestEU

Българската банка за развитие (ББР) и Банка ДСК подписаха споразумение за предоставяне на гаранции по програма InvestEU. То осигурява ресурс за ново финансиране на българския бизнес от над 300 млн. евро в подкрепа нанеговата конкурентоспособност, дигитална трансформация, модернизация и повишаване на заетостта.

Документът бе подписан от изпълнителния директор на ББР Цанко Арабаджиев и изпълнителните директори на Банка ДСК Боян Стефов и Славейко Славейков.

Подкрепата, предоставяна от ББР, е по две направления на InvestEU – „Държава членка“ и „ЕС“.

Финансовият продукт е насочен към микро предприятия, малки и средни компании, както и към дружества със средна пазарна капитализация с персонал до 499 души, които се нуждаят от средства за разширяване на дейността, внедряване на иновации или увеличаване на производителността.

„С партньорството между Банка ДСК и ББР даваме на малките и средните компании по-лесен достъп до финансиране, което им помага да инвестират и да растат устойчиво с подкрепата на надежден банков партньор“, коментира Славейко Славейков, изпълнителен директор и ръководител на направление „Банкиране на дребно“ в Банка ДСК.

Гаранцията по Invest EU ще позволи на банката да отпусне нови кредити,

поемайки по-висок риск и предлагайки по-благоприятни условия на компаниите.

„Програмата ни позволява да подкрепим повече български предприятия с гъвкави кредитни решения, като две трети от ресурса ще бъдат насочени към бизнеса извън големите градове в подкрепа на регионалното развитие“, допълни Боян Стефов, изпълнителен директор и ръководител на направление „Корпоративно банкиране“ в Банка ДСК.

По думите на Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на ББР,

разширяването на достъпа до финансиране е сред основните приоритети на банката за развитие.

„Чрез програмата InvestEU създаваме ефективен механизъм, който споделя риска с търговските банки и им позволява да подкрепят по-амбициозни инвестиционни проекти. Това е важна предпоставка за модернизация на предприятията, повишаване на производителността и устойчиво развитие на регионите в България“, отбеляза Арабаджиев.

Според Деляна Иванова, председател на Надзорния съвет на ББР, като банка с публична мисия ББР работи за дългосрочно и балансирано икономическо развитие на страната. „Гаранциите по InvestEU са ключов инструмент за преодоляване на регионалните дисбаланси и за насърчаване на инвестициите извън големите икономически центрове. Убедена съм, че съвместната ни работа с Банка ДСК ще даде силен тласък на малкия и средния бизнес и ще допринесе за по-устойчив и приобщаващ растеж“, заяви Деляна Иванова.

InvestEU е основният инвестиционен инструмент на Европейския съюз за периода 2021-2027 г.,

който има за цел да мобилизира повече публични и частни ресурси в подкрепа на устойчивата икономика, малкия бизнес и иновативните проекти.

Българската банка за развитие е сред 17-те прилагащи партньори, получили акредитация за управление на европейски фондове и бюджетни инструменти. Държавната банка беше одобрена за тази роля през 2023 година.

