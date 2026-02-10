РЕГИСТРИРАЙ СЕ
BP спира обратното изкупуване на акции, за да укрепи баланса си

Нефтената и газова компания BP е спряла обратното изкупуване на акции и е намалила плановете си за разходи, за да укрепи баланса си. Това съобщи Financial Times във връзка с публикуването на финансовите резултати на компанията за миналата година.

Според изданието, бордът на директорите е решил да спре обратното изкупуване на акции и да „разпредели изцяло излишните парични средства“, за да ускори укрепването на баланса си. Това създава солидна основа за инвестиране в портфолио от обещаващи проекти в нефтената и газовата индустрия, отбелязва докладът.

Европейските конкуренти на BP – TotalEnergies и Equinor, също обявиха подобни мерки,

отбелязва вестникът.

Това решение ще спести на BP над 6 милиарда долара годишно, докато конкурентът му Shell обяви миналата седмица, че ще продължи да харчи 3.5 милиарда долара на тримесечие за обратно изкупуване на акции.

Въпреки че производството на петрол и газ на BP се е стабилизирало след изоставянето на агресивния и неуспешен стремеж към зелена енергия, финансовото положение на компанията остава несигурно, отбелязва изданието.

BP сега предлага „значително по-ниска дивидентна доходност от конкурентите си“,

отбеляза анализаторът на RBC Capital Бирадж Борхатария.

„Би Пи“ (BP plc, до май 2001 г. – Бритиш ПетролиумBritish Petroleum) е международна енергийна компания с централен офис в Лондон. Инициалите на компанията BP произлизат от старото юридическо име British Petroleum. Енергийният гигант е най-голямата корпорация във Великобритания, имаща и свое американско подразделение, което е базирано в Хюстън. Компанията е листвана на Лондонската фондова борса и Нюйоркската фондова борса и е съставна част от индекса FTSE 100.

