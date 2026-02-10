Големите автолизинг компании работят с 3-4% лихва

Официален автомобилен вносител пусна „промоция за лизинг с лихва 3.9%“. Какъв е този пробив след като пазарните нива често са почти двойно по-високи? Проучване на „Банкеръ” установи, че става дума за нов модел автомобил. Целта на промоцията е да се намали общата цена на финансиране при изплащане на автомобила. Важни обаче са и допълнителните условия, на които клиентът трябва задължително да отговори.

Срокът на договора трябва да е 60 месеца и да е сключен с точно определена партньорска лизингова компания. Промоцията се отнася за определени модели. Лизинговата схема включва 20% аванс (първоначална вноска) и 40% остатъчна стойност (която може да бъде изплатена накрая или рефинансирана). Това реално означава, че предмет на лизинговия договор е по-малко от половината цена на колата, което влияе пряко на месечната вноска.

Проверката на „Банкеръ” показа също, че на пазара има лихви в широките граници от 3 до 13 на сто. Големите 3-4 компании предлагат най-ниските проценти – от 3 до 4.25 на сто. Това е така, защото работят с по-евтин ресурс от дружествата- майки или от големи, често световни финансови групи, от които са част.

При средните фирми, които се финансират на българския пазар, лихвата скача до 6-8 на сто. Причината е, че те работят със сравнително по-скъп ресурс от около 4 – 4.5%, а и не могат да печелят от мащаба.

Среща се и екзотика: лихви от над 10, дори 13 на сто. Предлагат се от автокъщи, често при коли със съмнителен произход. Това може да бъде „червена лампа” за купувачите, че поемат значителен риск.

Според пазарни източници нивата на лихвите при автолизингите не са се променили в сравнение с февруари 2025 година. В България няма официално централизирана статистика от БНБ или друга институция, която да дава среден лихвен процент само за автолизинг. Компаниите сами определят лихвите си според референтни индекси (напр. Euribor или BLIR) + марж, а реалният процент зависи от кредитоспособността на клиента и условията на договора. Това означава, че лихвеният процент често е променлив и може да се променя през срока на договора.

Какво влияе на лихвата?

Референтният лихвен процент (например 3-месечен Euribor), който към началото на 2026 г. е над 2%, влияе пряко на лизинговите лихви. Към този процент трябва да се добави маржът на лизинговата компания. Не е без значение и кредитната оценка на клиента, размерът на първоначалната вноска, наличието или липсата на остатъчна стойност и продължителността на договора.

Важно е да се различава номиналният лихвен процент от Годишния процент на разходите (ГПР), който включва такси и други разходи ГПР може да бъде значително по-висок от лихвения процент.

Благодарение и на лизинговите схеми България отбеляза най-високия брой регистрации на нови леки автомобили (категория М1) от повече от 35 години. Около 49 389 нови коли са регистрирани през миналата година, което е повече от предишния рекорд от 2008-ма (45 478) и с голям ръст спрямо 2024-та (42 000 автомобила).

Въпреки това обаче общият пазар на нови моторни превозни средства все още не достига нивата отпреди финансовата криза. България остава страна с много остарял автомобилен парк – средно у нас има над 3.1 млн. регистрирани леки коли, като приблизително 2.8 млн. са на възраст над 20 години. Това прави българския автопарк един от най-старите в Европейския съюз.

Според официални данни в структурата на новорегистрираните коли за 2025 г. бензиновите коли са най-често регистрираните, следват дизел, електрически (BEV), хибридни и plug-in хибриди, но електрификацията все още е много по-ниска в сравнение със средното в ЕС.

Сред най-предпочитаните марки (както при нови, така и при употребявани коли) традиционно се открояват немски (VW, Opel, Mercedes-Benz, Audi, BMW) и японски, чешки и румънски модели на Toyota, Skoda, Dacia). По непотвърдени официално данни лидер към момента е Toyota.

Очаква се продължаване на растежа в пазара на леки автомобили с умерено темпо от около 2.4% годишно до 2029 година.