Шефът на болницата по детски болести в София Благомир Здравков подаде оставка

Директорът на столичната болница по детски болести д-р Благомир Здравков е подал оставката си в Министерството на здравеопазването, за което съобщи лично чрез публикация във „Фейсбук“. Като причина за решението си той посочва, че през изминалата година вместо партньорство е срещал системен институционален натиск, финансови рестрикции и отказ за диалог.

По думите му в подобна обстановка не е възможно да се развива и модернизира лечебното заведение, нито да се планира дългосрочно бъдещето му.

„Никой не може да ме спре да бъда лекар. Ако не в България, ще продължа да работя там, където трудът, знанието и медицинската етика се уважават. Благодаря на колегите и на родителите за доверието, радостта и болката, които споделяхме“, заявява д-р Здравков.

Освен директор на единствената педиатрична болница в столицата, д-р Здравков беше член на Обществения съвет за Национална детска болница. „Банкеръ“ припомня, че Съветът подаде оставка и се саморазпусна след като диалогът с него на практика бе преустановен при управлението на здравното министерство от Силви Кирилов.

От Съвета посочиха, че „отказът от вече поети ангажименти и влошаващият се диалог с институциите са направили работа им невъзможна“.

Д-р Здравков бе обект на нападки и Търговска Лига – Глобален Аптечен Център АД, откъдето изпратиха позиция до медиите, след като проектът им за изграждане на многопрофилна болница „Мама и аз“ в София бе оттеглен заради остра обществена и политическа реакция.