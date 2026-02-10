Социалист спечели президентските избори в Португалия с рекорден резултат

Балотажът на президентските избори в Португалия завърши с победа за умерен кандидат. Антонио Жозе Сегуро ще стане първият социалист, който ще ръководи страната от 20 години насам. Той получи и рекорден брой гласове – 66,8% от португалците гласуваха за него.

Неговият съперник, Андре Вентура, лидер на дясната партия „Стига!“ (Chega), също постави рекорд, осигурявайки си 33,2% от гласовете. Резултатите от изборите показаха, че въпреки че президентският пост отиде при умерен социалист, десните също могат да празнуват победа, окончателно затвърждавайки статута си на основна опозиционна сила в страната.

Балотажът беше напрегнат. Самият факт, че се проведе, е рядкост за Португалия:

последният път, когато президентски избори стигнаха до втори тур, беше през 1989 година. Фактът, че крайнодесен кандидат достигна до финалния кръг, добави допълнителна интрига. След първия тур Сегуро водеше с 31,1%, следван от Вентура с 23,5 на сто. Разликата между тях беше забележима и социологическите проучвания сочеха предимство на социалиста, но значителен дял от нерешителните избиратели оставиха Вентура с възможност.

В крайна сметка Сегуро излезе победител на 8 февруари.

Той беше до голяма степен подпомогнат от консолидирането на умерените политически сили около кандидатурата му след първия тур с цел да се предотврати идването на власт на крайната десница. „Отговорът, който португалският народ даде днес, неговият ангажимент към свободата, демокрацията и бъдещето на нашата страна, предизвиква дълбоки емоции и гордост в нашата нация“, заяви Сегуро, празнувайки победата си.

Новият президент обеща да не се впуска в открита конфронтация с дясноцентристкото правителство на Луиш Монтенегро, а да стане „взискателен президент“, настоявайки кабинета си да предложи реални решения в икономическата и социалната сфера.

Страната е изправена пред належащи жилищни проблеми, проблеми със здравната система и незаконна имиграция.

Малко преди балотажа в Лисабон във втория по големина град Порто избухнаха демонстрации заради покачващите се цени на имотите и наемите, като много португалци намериха домовете си недостъпни. Освен това, в края на януари страната беше засегната от серия опустошителни атлантически бури, чиито щети се оценяват на най-малко 4 милиарда евро. Наводнения и разрушения в 20 избирателни района наложиха гласуването да бъде отложено за една седмица.

Въпреки че португалският президент няма пряко влияние по тези въпроси и позицията му е до голяма степен церемониална, той все още има право на вето и може да разпусне парламента и да свика предсрочни избори.

Предшественикът на Сегуро – Марсело Ребело де Соуза, който заемаше поста два последователни мандата,

от 2016 до 2026 г., стана рекордьор по брой разпускания на парламенти през последните години. Той предприе тази стъпка за първи път през 2023 г., а след това отново през 2025 г. на фона на корупционни скандали в правителството.

След предсрочните избори през май 2025 г. обаче Луис Монтенегро си възвърна поста министър-председател, а разследването срещу него и обкръжението му беше прекратено през декември същата година.

Десният център остана на власт като малцинствено правителство (91 от 230 места),

но пристигането на Сегуро можеше да увеличи стабилността на кабинета поради готовността му за сътрудничество.

В същото време резултатите от президентските избори, макар и да запазиха умерения и проевропейски курс на страната, подчертаха структурен ръст в популярността на крайната десница. Партията „Стига!“ (Chega), водена от Вентура, достигна върха на своето влияние. Основана само преди шест години, тя бързо се превърна във втората най-важна политическа сила в страната и основната опозиционна партия в парламента. Докато „Стига!“ (Chega) остана маргинална сила преди корупционните скандали, тя спечели 18% от гласовете на предсрочните парламентарни избори през 2024 г. и близо 23% през май 2025 г., спечелвайки 60 от 230 места и губейки само от управляващия Демократичен алианс.

Новият личен рекорд на Вентура от 33,2% ефективно издигна партията от значителен аутсайдер до истински претендент за власт.

Всъщност португалската десница сега следва траекторията на Марин льо Пен, лидер на френското „Национално обединение“, която спечели близо 34% от гласовете на втория тур на президентските избори през 2017 г., и постепенно се доближава до позицията на германската „Алтернатива за Германия“, която е наравно с или пред управляващата партия в анкетите. Тази ситуация показва, че Португалия, макар и да остава в рамките на мейнстрийм центъра, вече се е присъединила към редиците на европейските страни, където растежът на десните сили се превръща в системен фактор в политиката.

(по материали от чуждестранния печат)