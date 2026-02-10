„Елана агрокредит“ ще издаде трета емисия корпоративни облигации за 8 млн. евро

„Елана агрокредит“ АД ще издаде трета по ред емисия корпоративни облигации. Решението е гласувано на заседание на съвета на директорите на дружеството, специализирано във финансов лизинг за земеделска земя.

Емисията е в обща номинална и емисионна стойност до 8 000 000 евро. Тя е разпределена в до 8 000 броя обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, неконвентируеми, свободно прехвърляеми, обезпечени облигации, всяка с номинална и езисионна стойност от по 1000 евро, уточняват от компанията.

Дълговите книжата са с лихвен процент, образуван от 6-месечния EURIBOR + 3.75% на годишна база, но не по-малко от 3.75%, ако 6-месечният EURIBOR е отрицателен.

Срокът до падежа на облигациите е 91 месеца.

Няма опция за обратно изкупуване (call option).

Лихвените плащания ще бъдат 6-месечни с изключение на първото купонно плащане, дължимо след изтичане на 7 месеца от датата на сключване на емисията.

Обслужваща банка по тази емисия облигации ще бъде „Обединена българска банка“ АД. Инвестиционен посредник по обслужване на емиисята ще е „ЕЛАНА Трейдинг“ АД.

Записването на облигациите ще започне на 9 март и ще продължи до 13 март.

Облигациите ще бъдат предложени за записване на не повече от 150 лица, индивидуално определени от съвета на директорите.

Минималният размер на набраните парични средства, при които заемът се счита за сключен, е 5 000 000 евро. Заемът ще се счита за сключен, когато емисионната стойност на всички записани облигации е изплатена и размерът на набраните парични средства да е по-голям или равен на минималния размер, при който заемът се счита за сключен.

В срок не по-късно от 6 месеца от сключването на облигационния заем дълговите книжа ще бъдат качени за търговия на регулиран пазар на „Българска фондова борса“ АД.

Получените средства от заема ще се използват за сключване на договори за финансов лизинг за покупка на земеделски земи

и на договори за кредит за оборотни средства. Обезпечението е особен залог върху вземания договори за финансов лизинг за покупка на земеделски земи и договори за кредит за оборотни средства, който следва да бъде учреден в срок до 3 месеца, считано от сключването на облигационния заем. Размерът на главницата по заложените вземания следва във всеки един момент да бъде не по-малък от 120 % от стойността на вземанията по остатъчната главница по облигационния заем.

Довереник на облигационерите ще бъде избран на първото общо събрание на облигационерите, отбелязват от „Елана агрокредит“.

Едноличен собственик на капитала на дружеството е „Елана холдинг“ АД.

Акциите на това дружество се търгуват на „Българска фондова борса“. В момента сделки се сключват на цена от 0.545 евро за един брой като в последните дванадесет месеца цената им расте. Над 25 млн. евро е пазарната капитализация ва „Елана агрокредит“.