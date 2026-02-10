Ето какво реши Министерския съвет за присъединяването към "Съвета за мир"

Министерският съвет в оставка публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“, създаден от президента на САЩ Доналд Тръмп, целящ първоначално да установи траен мир в Близкия изток, като впоследствие се разбра, че обхватът му е насочен и към други конфликтни зони.

В него се казва, че Министерският съвет одобрява проекта на Устав на Съвета за мира като основа за водене на преговори и упълномощава министър-председателя да подпише устава от името на Република България, при условие на последваща ратификация.

До тази ратификация министър-председателят трябва да уведоми САЩ, че Република България няма да прилага временно устава.

Решението е било прието с пълно единодушие от министрите, като те са се обединили около тезата, че конфликтът в Близкия изток има дългосрочни последици за регионалната и европейската сигурност, включително чрез засилване на нерегламентираните миграционни потоци. Ето защо те разглеждат акта като политическа заявка за участие в международните усилия, насочени към деескалация и устойчиво уреждане на конфликта.

“България последователно е отдавала приоритетно значение на борбата с незаконната миграция и разглежда стабилизирането на региона на Близкия изток като ключов фактор за ефективното противодействие на първопричините за миграционния натиск”, допълват от пресслужбата на правителството.

Съгласно Конституцията, членството ни в организацията подлежи на ратификация от Народното събрание и не поражда правно действие до нейното гласуване, т. е. подписването на документа не създава задължения за участие на страната ни в конкретни операции или дейности по изграждане на мира, нито предоставя каквато и да е юрисдикция на „Съвета за мир“ върху територията ни.

Съгласно решението на правителството е депозирана нотификация, че до извършване на ратификацията Уставът няма да се прилага.

Припомняме, че страната ни бе един от учредителите на Съвета, като освен нас само Унгария бе държава членка на Европейския съюз, участвала в подписването на документа. Това действие предизвика разнопосочни реакции от политическите сили, като дори бе организиран и протест пред парламента. Европейският съюз не разкритикува изцяло инициативата на Тръмп, но обяви, че има много неясноти по “Мирния съвет”.