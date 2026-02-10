РЕГИСТРИРАЙ СЕ
Иранският външен министър похвали разговорите със САЩ в Оман

Техеран обмисля излизане от ядрения договор след ударите на САЩ и Израел

Иранският външен министър Абас Арагчи похвали разговорите със САЩ по ядрената програма на Иран, които се проведоха на 6 февруари в Мускат, Оман. Изявлението е направено по време на телефонни разговори с външните министри на Турция, Египет и Саудитска Арабия, според прессъобщение на иранското външно министерство.

„Иранският външен министър нарече разговорите добро начало, като същевременно подчерта необходимостта от преодоляване на съществуващото недоверие към намеренията и целите на американската страна“, се казва в изявление на външното министерство на Ислямската република. То също така отбеляза, че колегите на министър Арагчи от Турция, Египет и Саудитска Арабия „приветстваха началото на разговорите“ и „подчертаха важността на тяхното продължаване“.

Преговорите между Иран и САЩ по ядрената програма, с посредничеството на Оман, се проведоха в Мускат на 6 февруари.

Основен приоритет на Техеран беше отмяната или облекчаването на санкциите. Ден преди това Axios, позовавайки се на източници, съобщи, че преговорите ще се проведат до голяма степен поради натиск от арабските съюзници върху президента на САЩ.

