Илияна Йотова ще проведе консултации с АПС, МЕЧ и „Величие“ относно назначаването на служебен премиер

Йотова продължава консултациите за служебен премиер в сряда с ДПС-НН, БСП и ИТН

Президентът Илияна Йотова ще проведе консултации с „Алианс за права и свободи“ (АПС), „Морал, единство, чест“ (МЕЧ) и „Величие“ в рамките на процедурата по назначаване на служебен министър-председател. Това съобщиха от прессекретариата на държавния глава.

Йотова ще приеме в президентската институция първо АПС от 10:00 ч., после МЕЧ от 11:30 ч., а с „Величие“ ще разговаря в 13:00 часа.

В сряда държавният глава разговаря с  „Ново начало“, „БСП-Обединена левица“ и „Има такъв народ“.

„Ще направим всичко възможно изборите да бъдат на първата дата след великденските празници“, каза президентът Йотова. Първата неделя след Великден е 19 април.

В края на януари Илияна Йотова се срещна с всички потенциални служебни премиери, посочени в Конституцията. Петима от тях изразиха готовност да поемат поста – подуправителят на Българската народна банка (БНБ) Андрей Гюров, заместник-омбудсманът Мария Филипова, председателят на Сметната палата Димитър Главчев, както и заместник-председателите на Сметната палата Маргарита Николова и Силвия Къдрева.

Според Конституцията след консултации с парламентарните групи и по предложение на кандидата за служебен министър-председател, президентът назначава служебно правителство и насрочва избори в двумесечен срок. След протестите в края на миналата година правителството с премиер Росен Желязков подаде оставка.

